El presidente del ente municipal Córdoba Obras y Servicios (COyS), Santiago Pinsiroli, reveló en una entrevista exclusiva con Cadena 3 que mantuvo una fuerte discusión con el intendente Daniel Passerini, a quien acusó de haberle pedido que autorizara el pago de horas extras que considera irregulares y que ya había denunciado ante la Justicia.

El funcionario aseguró que se negó a firmar esas liquidaciones, denunció presiones del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y afirmó que no cuenta con respaldo político dentro de la Municipalidad. "Estoy solo. Vivo en un infierno", expresó al describir las amenazas que recibió y que motivaron la asignación de una custodia policial.

• La fuerte discusión con Passerini

Pinsiroli relató que el conflicto con el intendente se profundizó a partir de las presiones para pagar horas extras correspondientes a octubre, cuya justificación fue cuestionada por una auditoría interna.

"Yo lo hablé con el intendente. El intendente me llamó y me dijo que tenía que pagar esas horas, armar un operativo especial para pagarlas", sostuvo.

Según su relato, posteriormente mantuvo una reunión con Passerini en la que rechazó expresamente esa posibilidad. "Le dije: 'Daniel, yo no puedo firmar algo que va fuera de la ley y que va en contra de lo que yo denuncié. No lo voy a hacer'".

El titular del COyS precisó que el viernes pasado volvió a reunirse con el jefe municipal y que la discusión no terminó en buenos términos. "Le dije que no lo iba a firmar. Si querés, poné otro presidente. Yo no voy a estar atado a algo que denuncié", señaló.

Al ser consultado sobre si Passerini le había pedido la renuncia, aclaró que no recibió un pedido explícito para abandonar el cargo, aunque reconoció que el enfrentamiento puso en cuestión su continuidad.

"Si vos me pusiste, pero no me tenés confianza, y yo te estoy diciendo que esto no está bien, ¿qué puedo hacer?", planteó.

También cuestionó la falta de acompañamiento del Ejecutivo municipal. "Cuando tomé las decisiones no me apoyó nadie. Quedé solo. Del lado del Ejecutivo no tuve respaldo y del lado gremial siguieron los aprietes", manifestó.

"Passerini me llamó y me dijo que tenía que pagar esas horas"

Santiago Pinsiroli, presidente del COyS

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• El operativo por la visita del Papa y las horas extras

Uno de los puntos más delicados de su denuncia está vinculado con el operativo de limpieza dispuesto durante la visita del papa León XIV a Córdoba.

Pinsiroli aseguró que, antes de la llegada del pontífice, representantes sindicales presionaron al municipio con la posibilidad de afectar los servicios urbanos si no se autorizaban determinadas liquidaciones.

En ese contexto, sostuvo que personas del Ejecutivo municipal se reunieron con representantes del gremio y les habrían prometido pagar las horas extras cuestionadas después de la visita papal.

"Ahí es donde está el problema", afirmó.

El funcionario fue especialmente cuidadoso al diferenciar las tareas efectivamente realizadas durante la visita del Papa de los pagos de octubre que seguían bajo cuestionamiento.

Explicó que los trabajadores participaron de un operativo de cuatro días, entre el sábado y el martes, y que esas actividades fueron debidamente organizadas, comunicadas y controladas.

"Trabajaron sábado, domingo, lunes y martes, con formularios, comunicación y control. Eso estuvo perfecto", aclaró.

Sin embargo, denunció que posteriormente se intentó utilizar ese operativo como argumento para autorizar las horas extras de octubre que no habían sido justificadas.

"Quieren inventar unas resoluciones con los mismos estadios para poder pagar esas horas extras que la Justicia ya tenía identificadas. Quieren pagar esa plata con otro nombre", afirmó.

"El operativo del Papa es otro invento para justificar horas extras", cuestionó, en referencia a ese presunto intento de compensar los pagos rechazados, y no a las tareas efectivamente realizadas durante la visita.

• Una auditoría que detectó diferencias millonarias

Pinsiroli explicó que las irregularidades comenzaron a detectarse cuando el área de Economía municipal le solicitó reducir los costos del organismo debido a la situación financiera.

Indicó que inicialmente se revisaron gastos de alquileres, centros verdes, aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), seguridad, proveedores y contrataciones. Sin embargo, señaló que el 92% del presupuesto del COyS corresponde a personal, dentro de una estructura de aproximadamente 1.600 empleados.

En ese análisis detectó que alrededor de 100 trabajadores percibían remuneraciones extraordinariamente elevadas, una situación que, según aclaró, no representa a la mayoría de los empleados del organismo.

"Cuando empezamos a ver los sueldos, había 100 personas que tenían sueldos altísimos. Entonces empezamos a auditar", explicó.

Según su versión, los principales beneficiarios de esas liquidaciones eran trabajadores cercanos a la conducción del Surrbac, que tenía capacidad de decisión sobre la distribución de horas extraordinarias.

Además, denunció que unos 80 empleados administrativos respondían al sindicato, lo que dificultaba acceder a documentación y avanzar con los controles. Aseguró que algunos pedidos de información quedaban demorados porque debían consultarse previamente con referentes gremiales.

Para modificar el sistema, acudió al estudio jurídico laboralista Sappia, que asesoraba al ente. Allí le informaron que el convenio aplicable establece un máximo de 30 horas extras mensuales y 200 anuales por trabajador.

A partir del 1 de octubre, Pinsiroli dispuso que cada hora adicional debía solicitarse previamente y contar con documentación respaldatoria, como formularios, firmas y fotografías.

Hasta entonces, según denunció, los gerentes presentaban las horas extraordinarias para su firma directamente antes de liquidarlas, sin una autorización previa.

El resultado de los nuevos controles expuso una diferencia significativa. De acuerdo con su explicación, se reconocieron unas 500 horas extras justificadas frente a aproximadamente 4.500 que se pretendían liquidar.

Al ser consultado por el monto involucrado en las horas extras cuestionadas, Pinsiroli respondió que ascendía a 155 millones de pesos.

Aclaró que las situaciones eran diferentes entre los trabajadores: algunos registraban cantidades mínimas de horas adicionales, mientras otros acumulaban 50, 70, 100 o incluso 155 horas mensuales.

• El control de asistencia y el poder del Surrbac

El funcionario también cuestionó el sistema de marcación de asistencia y explicó que existen relojes móviles destinados a los equipos de barrido urbano.

Según detalló, funcionan en 13 cajas de barrido que se trasladan por distintos sectores de la ciudad, cada una con aproximadamente 22 trabajadores. Por ese motivo, los dispositivos pueden cambiar de ubicación según el operativo.

El problema, sostuvo, surgió al solicitar los registros para comprobar las horas declaradas. Aseguró que la entrega de esa información podía demorarse dos o tres semanas y que los registros ya fueron puestos a disposición de la Justicia.

"¿Cómo puede ser que esta gente marque tantas horas?", se preguntó.

También afirmó que el sindicato mantiene una influencia que excede la asignación de horas extras e incluye decisiones sobre ingresos, desvinculaciones y remuneraciones dentro del organismo.

"El sindicato tiene poder de fuego y ese poder viene de hace años. Hay complicidad también con gente que está en el Ejecutivo", denunció.

Sin embargo, cuando se le preguntó si el mecanismo de horas extras podía constituir una forma de recaudación irregular para terceros, evitó afirmarlo y sostuvo que será la Justicia la encargada de determinarlo.

• La situación financiera del organismo y los adelantos al gremio

Pinsiroli advirtió, además, sobre las dificultades económicas del COyS y aseguró que el organismo permanece en descubierto de manera recurrente.

"El COyS es una bomba que no llega a pagar los sueldos. Está en descubierto todo el tiempo", afirmó.

En ese sentido, denunció que se adelantan fondos correspondientes a aportes sindicales mientras existen dificultades para cumplir con obligaciones frente a proveedores y organismos recaudadores.

Explicó que, aunque hay plazos para liquidar aportes sindicales, contribuciones, mutuales, obra social y obligaciones ante ARCA, en algunos casos los fondos destinados al sindicato se transfieren a principios de mes o incluso antes.

Atribuyó esos adelantos a presiones gremiales y señaló que generan un desfasaje financiero adicional.

• Amenazas, custodia policial y falta de respaldo

El presidente del ente confirmó que recibió amenazas personales y mensajes intimidatorios a través de Instagram, especialmente durante esta semana, y aseguró que todas las denuncias están en poder de la Justicia.

También manifestó su preocupación por su familia y por la necesidad de movilizarse con custodia policial.

"¿Pensás que me gusta estar con policías? Hay gente que me sigue. También está mi familia. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con esto?", expresó.

En medio del conflicto, agradeció a referentes de la oposición que manifestaron públicamente su respaldo y cuestionó el silencio de funcionarios del oficialismo.

"Yo quiero agradecer a gente de la oposición que salió a bancarme. Nadie sale a hablar por mí", lamentó.

Aseguró, además, que algunas personas le envían mensajes que desaparecen después de ser leídos y que recibió cuestionamientos por haber presentado las denuncias, incluso acusaciones de querer utilizar el conflicto para hacer campaña política.

"¿Campaña de qué?", respondió.

También rechazó las críticas por haber autorizado pagos anteriores a la denuncia. Explicó que detectar las irregularidades, reunir la documentación y comprender cómo funcionaba el sistema requirió una investigación interna y un proceso de recopilación de pruebas, cuya documentación fue entregada a la Justicia.

Finalmente, cuestionó el deterioro de los servicios y el aumento de los costos. "Cada vez la ciudad es más rehén, cada vez está más sucia y cada vez se gasta más", sostuvo.

"El COyS es de los cordobeses. No podemos ser rehenes de estos tipos. No podemos ser rehenes de nadie", concluyó.

• La investigación judicial

Las declaraciones se produjeron después de los 14 allanamientos realizados el miércoles 18 de noviembre por orden del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el COyS.

Los procedimientos alcanzaron dependencias del organismo municipal, sedes del Surrbac y domicilios particulares de gerentes vinculados al sindicato. La causa incluye el análisis de liquidaciones salariales, registros de asistencia y posibles maniobras irregulares con fondos públicos.

Noticia en desarrollo.

Entrevista de Rodolfo Barili, Juan Federico, Guillermo López y Sergio Suppo.