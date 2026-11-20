Burlando se muestra satisfecho con la condena a Pity Álvarez: "es algo bueno"
El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Cristian Díaz, expresó su satisfacción por la condena a Pity Álvarez, hallado culpable de homicidio calificado en 2018.
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Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El abogado Fernando Burlando calificó hoy como "algo bueno" la decisión judicial contra el cantante Cristian 'Pity' Álvarez, quien fue hallado culpable del asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.
El letrado, que representa a la familia de la víctima, destacó que "pasó lo que habíamos solicitado: once años y dos meses de prisión, aunque el tribunal finalmente fijó la condena en doce años, con domiciliaria".
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Burlando expresó su conformidad con el fallo del tribunal, que estuvo compuesto por Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner. Ellos sentenciaron al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por 'homicidio calificado por el uso de arma de fuego'.
"Todo se dio en una situación muy particular porque Pity estuvo libre mientras era juzgado, y en el estado en que está...", comentó el abogado, aludiendo a la adicción del músico, que actualmente se encuentra internado en una clínica especializada para tratar esta problemática.
Álvarez, de 54 años, fue condenado por el asesinato de Díaz, quien recibió cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Luego del crimen, el cantante desechó el arma y se dirigió al conocido boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Lectura rápida
¿Qué sentencia recibió Pity Álvarez?
Fue hallado culpable de homicidio calificado por el asesinato de Cristian Díaz.
¿Quién es Fernando Burlando?
Es el abogado que representa a la familia de la víctima en este caso.
¿Cuánto tiempo de prisión se le impuso a Álvarez?
El tribunal lo condenó a doce años de prisión, aunque la defensa había solicitado once años y dos meses.
¿Qué sucedió en el juicio?
Pity Álvarez estuvo en libertad mientras se desarrollaba el juicio, lo que generó preocupación por su estado de salud.
¿Dónde ocurrió el crimen?
El asesinato tuvo lugar en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
[Fuente: Noticias Argentinas]