FOTO: Burlando se muestra satisfecho con la condena a Pity Álvarez: "es algo bueno"

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- El abogado Fernando Burlando calificó hoy como "algo bueno" la decisión judicial contra el cantante Cristian 'Pity' Álvarez, quien fue hallado culpable del asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

El letrado, que representa a la familia de la víctima, destacó que "pasó lo que habíamos solicitado: once años y dos meses de prisión, aunque el tribunal finalmente fijó la condena en doce años, con domiciliaria".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Burlando expresó su conformidad con el fallo del tribunal, que estuvo compuesto por Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner. Ellos sentenciaron al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por 'homicidio calificado por el uso de arma de fuego'.

"Todo se dio en una situación muy particular porque Pity estuvo libre mientras era juzgado, y en el estado en que está...", comentó el abogado, aludiendo a la adicción del músico, que actualmente se encuentra internado en una clínica especializada para tratar esta problemática.

Álvarez, de 54 años, fue condenado por el asesinato de Díaz, quien recibió cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Luego del crimen, el cantante desechó el arma y se dirigió al conocido boliche Pinar de Rocha, ubicado en Ramos Mejía, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.