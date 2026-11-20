Para quienes padecen osteoartritis de rodilla, actividades cotidianas como caminar o subir escaleras pueden volverse desafiantes. Un nuevo fármaco experimental, llamado retatrutide, ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos, brindando un alivio significativo del dolor.

Los ensayos de fase 3, dirigidos por Northwestern University, incluyeron a más de 1,000 participantes. Aquellos que recibieron la dosis más alta de retatrutide lograron perder un promedio de 25% de su peso corporal. Además, aproximadamente dos tercios de los participantes informaron una reducción del dolor de rodillas de al menos un 50%. En contraste, solo el 38% de los que recibieron un placebo experimentaron un alivio similar.

Los beneficios no se limitaron a la pérdida de peso y la mejora del dolor de rodillas. Los participantes también mostraron disminuciones en la presión arterial, niveles de lípidos en sangre e inflamación en todo el cuerpo. Estos hallazgos fueron publicados el 8 de noviembre en el New England Journal of Medicine.

El Dr. Thomas Schnitzer, profesor de medicina física y rehabilitación en la Feinberg School of Medicine, destacó que "los resultados indican que para las personas con sobrepeso y osteoartritis, perder una cantidad significativa de peso con este tratamiento puede resultar en una reducción notable del dolor de rodillas".

La osteoartritis dolorosa afecta aproximadamente al 5% de los estadounidenses, es decir, alrededor de 15 millones de personas. Los tratamientos actuales incluyen terapia física y medicamentos antiinflamatorios, pero perder peso es una estrategia efectiva para aliviar los síntomas. Sin embargo, lograr una reducción de peso del 10% o más solo con dieta y ejercicio puede ser complicado para quienes ya enfrentan dificultades de movilidad.

Retatrutide, desarrollado por Eli Lilly, se administra mediante una inyección semanal y actúa de manera diferente a otros medicamentos existentes. Mientras que otros fármacos similares logran reducciones de peso del 10% al 20%, retatrutide activa receptores de tres hormonas diferentes, logrando en los ensayos una pérdida de peso de entre el 20% y 25% dependiendo de la dosis.

El Dr. Schnitzer también mencionó que "los participantes mostraron respuestas notables, con algunos perdiendo hasta 45 kilos o más".

A pesar de los alentadores resultados, el Dr. Schnitzer enfatizó la importancia de mantener cambios en el estilo de vida como base para el tratamiento. Mejorar los hábitos alimenticios y aumentar la actividad física son estrategias que pueden reducir los síntomas sin los efectos secundarios de los nuevos medicamentos. Mantener la fuerza muscular es esencial para quienes padecen osteoartritis de rodilla, ya que los músculos alrededor de la articulación ayudan a estabilizarla.

Los investigadores se preguntan si retatrutide podría no solo aliviar los síntomas, sino también frenar la progresión de la osteoartritis. Aún se desconoce si el fármaco puede disminuir la probabilidad de que los pacientes necesiten una cirugía de reemplazo de rodilla. El Dr. Schnitzer subrayó que "el objetivo es reducir el dolor y detener la progresión de la osteoartritis".

El estudio, titulado "Retatrutide Once Weekly in Adults with Knee Osteoarthritis Pain and Obesity", representa un avance significativo en el tratamiento de esta afección, aunque se requieren más investigaciones para comprender completamente su eficacia y efectos a largo plazo.