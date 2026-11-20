Casi la mitad de los vehículos que circulan por las rutas de Santa Fe no cuenta con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Así lo advierten los datos relevados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que ponen de manifiesto el bajo nivel de cumplimiento de una medida fundamental para garantizar las condiciones de seguridad de los automóviles.

Según información de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular, menos del 50% de los vehículos inspeccionables registrados en la provincia realiza la revisión técnica correspondiente. La situación genera preocupación, especialmente por la cantidad de desperfectos mecánicos detectados en las unidades que sí fueron sometidas a los controles.

Durante el primer semestre del año se registraron aproximadamente 278.000 anomalías en los vehículos inspeccionados. En promedio, esto representa al menos una falla por cada automóvil revisado. Además, el relevamiento identificó más de 26.500 vehículos con problemas mecánicos, algunos de ellos de gravedad.

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Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran las relacionadas con los frenos, la suspensión y la dirección, tres componentes esenciales para el funcionamiento y el control de cualquier vehículo.

Los números reflejan dos aspectos de una misma problemática: por un lado, la cantidad de conductores que circula sin realizar la inspección obligatoria y, por otro, los desperfectos que presentan los automóviles que sí pasan por los centros de revisión.

En este contexto, la RTO constituye una herramienta de prevención, ya que permite detectar fallas que pueden comprometer la seguridad de quienes viajan en el vehículo y del resto de los usuarios de la vía pública.

El escenario vuelve a poner el foco en la importancia de cumplir con los controles técnicos y mantener los vehículos en condiciones adecuadas de circulación, en una provincia donde los datos advierten sobre los riesgos que implica descuidar el estado mecánico de los automóviles.

Informe de Emiliano Guardia.