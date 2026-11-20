Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 26619 de la Quiniela Nocturna se realizó el viernes 20 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0508, que se interpreta como "A primera (Incendio)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26619 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0508, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0508
2° 0185
3° 1789
4° 2301
5° 2048
6° 9210
7° 7357
8° 4563
9° 4415
10° 6347
11° 6118
12° 4220
13° 9126
14° 2637
15° 4142
16° 8697
17° 5289
18° 4948
19° 2208
20° 1579
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26619 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0508.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Incendio)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0508, 2° 0185, 3° 1789, 4° 2301, 5° 2048.