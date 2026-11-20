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El número de sorteo 26619 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0508, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0508

2° 0185

3° 1789

4° 2301

5° 2048

6° 9210

7° 7357

8° 4563

9° 4415

10° 6347

11° 6118

12° 4220

13° 9126

14° 2637

15° 4142

16° 8697

17° 5289

18° 4948

19° 2208

20° 1579