Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue admitido este viernes en un hospital de Brasilia, a causa de una obstrucción intestinal, según lo confirmó Carlos, uno de sus hijos.

Bolsonaro fue trasladado al DF Star, un centro de salud, tras experimentar fuertes dolores abdominales. Luego de realizar los estudios pertinentes, los médicos informaron que sufría una obstrucción intestinal "casi completa".

A través de una publicación en la red social X, Carlos Bolsonaro ofreció detalles sobre la salud de su padre, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por su implicación en una conspiración golpista luego de las elecciones presidenciales de 2022.

"Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada", comentó. Además, agregó que "en mi visita del miércoles el cuadro era completamente diferente, cuando todo parecía normal. La evolución del cuadro ocurrió en pocas horas", reveló Carlos Bolsonaro.

Asimismo, mencionó que "duermo con él y lo acompaño en todo momento", mientras sus hermanos Flávio (ex candidato presidencial) y Eduardo permanecen autoexiliados en Estados Unidos.

Por su parte, el ex presidente ha enfrentado problemas de salud desde 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Brasil entre 2019 y 2023.