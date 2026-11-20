La petrolera británica Harbour Energy negó cualquier vinculación actual o futura con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y ratificó que sus negocios están concentrados en el desarrollo energético argentino.

Martín Rueda, director general de Wintershall Dea, compañía perteneciente al grupo Harbour, descartó la posibilidad de que la firma participe en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas.

"Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina", aseguró el ejecutivo.

Las declaraciones se producen en medio de las controversias por la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Malvinas y de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas que desarrollan actividades petroleras en la zona sin autorización nacional.

Harbour Energy es actualmente la quinta productora de gas natural de Argentina, con un promedio de 10,6 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 7% de la producción nacional. Sus principales operaciones se concentran en Vaca Muerta y en proyectos costa afuera de Tierra del Fuego.

Además, posee una participación del 15% en Southern Energy (SESA), el consorcio que prevé comenzar a exportar gas natural licuado (GNL) durante la primavera de 2027. El emprendimiento está incluido en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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La relación de la petrolera con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur se remonta a su estructura empresarial anterior. Harbour Energy es la continuadora jurídica en Gran Bretaña de Premier Oil, compañía sancionada por Argentina en 2013 debido a sus actividades de exploración petrolera en la zona de las Malvinas.

Sin embargo, desde la firma destacaron que la actual Harbour Energy tiene accionistas, autoridades y una estructura de control diferentes de los que tenía Premier Oil.

En 2021, Chrysaor adquirió Premier Oil y dio origen a Harbour Energy. Como parte de esa transformación, la nueva compañía decidió retirarse del proyecto Sea Lion. La desvinculación se completó en 2022, cuando transfirió la totalidad de su participación en el emprendimiento para cumplir con los requerimientos de las autoridades argentinas.

Posteriormente, durante el proceso de adquisición global de los activos de Wintershall Dea, se incorporó una exigencia denominada "Condición del Perdón Argentino", que establecía la obligación de Harbour de inscribirse en el registro nacional de empresas petroleras, conforme al artículo 18 de la Disposición 337/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Actualmente, la compañía mantiene su participación en la producción argentina de gas natural y en el desarrollo de proyectos destinados a la exportación de GNL, mientras sostiene que no tiene actividades ni intereses vinculados con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.

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