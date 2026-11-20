Tragedia en Formosa: un jugador fallece y otro resulta herido por rayo durante un entrenamiento
La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien había sido trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa.
FOTO: Tragedia en Formosa: un jugador fallece y otro resulta herido por rayo durante un entrenamiento
Un trágico accidente se produjo este viernes en el Club Sportivo Patria de Formosa, donde un rayo impactó durante un entrenamiento, resultando en la muerte de un jugador y dejando a otro herido. La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa tras recibir la descarga eléctrica. A pesar de los esfuerzos médicos, su deceso se confirmó horas más tarde.
El segundo jugador afectado, Juan Romero, se encuentra internado en estado reservado, mientras se espera un parte médico que brinde detalles sobre su salud. El incidente ocurrió mientras los futbolistas de Sportivo Patria y un equipo visitante realizaban una práctica previa a un encuentro amistoso programado para el fin de semana.
Los relatos indican que la descarga eléctrica golpeó a dos futbolistas en pleno entrenamiento, generando conmoción entre sus compañeros y el cuerpo técnico, así como entre los espectadores presentes en el predio.
Ambos jugadores recibieron atención médica inmediata en el lugar antes de ser trasladados al principal centro asistencial de la capital formoseña. Desde la institución, se informó que miembros del club acompañan a las familias de los jugadores afectados mientras esperan novedades sobre su estado de salud.
La confirmación del fallecimiento de Miers provocó una ola de condolencias en el ámbito deportivo. Sportivo Patria expresó su apoyo a los seres queridos del jugador, mientras que el Club San Martín de Formosa también hizo llegar un mensaje de solidaridad ante esta lamentable situación.
Este trágico episodio ha dejado una profunda huella en la comunidad deportiva de la provincia, que se encuentra de luto. Las autoridades sanitarias y deportivas continúan investigando las circunstancias del hecho y se aguardan más informes oficiales sobre la condición de Romero.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Formosa?
Un rayo impactó en el Club Sportivo Patria durante un entrenamiento, resultando en la muerte de un jugador y heridas en otro.
¿Quiénes fueron las víctimas?
La víctima fatal fue Iván Miers, mientras que Juan Romero resultó herido y permanece internado.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El accidente tuvo lugar el viernes 20 de noviembre de 2026 durante una práctica de fútbol.
¿Dónde ocurrió el hecho?
El trágico evento se registró en el Club Sportivo Patria, ubicado en Formosa.
¿Qué medidas se tomaron tras el incidente?
Los jugadores fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Central de Formosa para recibir atención médica.
[Fuente: Noticias Argentinas]