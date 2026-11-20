FOTO: Tragedia en Formosa: un jugador fallece y otro resulta herido por rayo durante un entrenamiento

Un trágico accidente se produjo este viernes en el Club Sportivo Patria de Formosa, donde un rayo impactó durante un entrenamiento, resultando en la muerte de un jugador y dejando a otro herido. La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa tras recibir la descarga eléctrica. A pesar de los esfuerzos médicos, su deceso se confirmó horas más tarde.

El segundo jugador afectado, Juan Romero, se encuentra internado en estado reservado, mientras se espera un parte médico que brinde detalles sobre su salud. El incidente ocurrió mientras los futbolistas de Sportivo Patria y un equipo visitante realizaban una práctica previa a un encuentro amistoso programado para el fin de semana.

Los relatos indican que la descarga eléctrica golpeó a dos futbolistas en pleno entrenamiento, generando conmoción entre sus compañeros y el cuerpo técnico, así como entre los espectadores presentes en el predio.

Ambos jugadores recibieron atención médica inmediata en el lugar antes de ser trasladados al principal centro asistencial de la capital formoseña. Desde la institución, se informó que miembros del club acompañan a las familias de los jugadores afectados mientras esperan novedades sobre su estado de salud.

La confirmación del fallecimiento de Miers provocó una ola de condolencias en el ámbito deportivo. Sportivo Patria expresó su apoyo a los seres queridos del jugador, mientras que el Club San Martín de Formosa también hizo llegar un mensaje de solidaridad ante esta lamentable situación.

Este trágico episodio ha dejado una profunda huella en la comunidad deportiva de la provincia, que se encuentra de luto. Las autoridades sanitarias y deportivas continúan investigando las circunstancias del hecho y se aguardan más informes oficiales sobre la condición de Romero.