FOTO: La organización de la competencia informó dónde y cuándo se harán los cortes.

En virtud del maratón “UNC Corre”, que se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, desde las 8, con largada desde el Pabellón Argentina, la casa de estudios comunicó que, a partir del viernes 20 de noviembre a las 23:59, se implementarán los siguientes cortes de tránsito en Ciudad Universitaria:

- Av. Haya de la Torre, esquina Bv. Enrique Barros.

- Bv. de la Reforma y calle Venezuela.

- Av. Haya de la Torre, esquina Ing. Medina Allende.

Dichas restricciones permanecerán vigentes hasta el lunes 23 de noviembre, a las 5.

Asimismo, se informó que permanecerá garantizado un corredor sanitario para el libre ingreso y circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos y móviles de seguridad) y se habilitará el acceso para las unidades de la empresa recolectora de residuos.

“Pedimos disculpas por las molestias o demoras que estas medidas pudieran ocasionar y agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad universitaria”, reza un comunicado de la UNC.