Cortes de tránsito el fin de semana en la Ciudad Universitaria de Córdoba por el maratón “UNC Corre”
La carrera se realizará el próximo domingo, a las 8. Pero las restricciones para los vehículos comenzarán a la medianoche de este viernes y se extenderán hasta el lunes a la madrugada. En la nota, los detalles.
20/11/2026 | 21:59Redacción Cadena 3
FOTO: La organización de la competencia informó dónde y cuándo se harán los cortes.
En virtud del maratón “UNC Corre”, que se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, desde las 8, con largada desde el Pabellón Argentina, la casa de estudios comunicó que, a partir del viernes 20 de noviembre a las 23:59, se implementarán los siguientes cortes de tránsito en Ciudad Universitaria:
- Av. Haya de la Torre, esquina Bv. Enrique Barros.
- Bv. de la Reforma y calle Venezuela.
- Av. Haya de la Torre, esquina Ing. Medina Allende.
Dichas restricciones permanecerán vigentes hasta el lunes 23 de noviembre, a las 5.
Asimismo, se informó que permanecerá garantizado un corredor sanitario para el libre ingreso y circulación de vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos y móviles de seguridad) y se habilitará el acceso para las unidades de la empresa recolectora de residuos.
“Pedimos disculpas por las molestias o demoras que estas medidas pudieran ocasionar y agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad universitaria”, reza un comunicado de la UNC.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Se llevará a cabo el maratón “UNC Corre”.
¿Cuándo se implementarán los cortes de tránsito? A partir del viernes 20 de noviembre a las 23:59.
¿Dónde se realizarán los cortes de tránsito? En Ciudad Universitaria.
¿Qué medidas se tomarán para la circulación de emergencias? Se garantizará un corredor sanitario para vehículos de emergencia.
¿Qué comunicado emitió la UNC? La UNC pidió disculpas por las molestias y agradeció la comprensión de la comunidad universitaria.