Este viernes 20 de noviembre, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica similar. La humedad se mantiene en un 47%, lo que contribuye a un ambiente cálido y confortable. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, lo que permite una buena visibilidad de 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 17° y una máxima de 25°. Este rango de temperaturas es típico para esta época del año, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre. La presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Rosario experimentará cambios en los próximos días. El sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 28°, con cielo despejado. El lunes 23 de noviembre, se espera un clima más nublado, con mínimas de 16° y máximas de 28°. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se prevén lluvias ligeras nuevamente, con mínimas de 18° y máximas de 30°.

En resumen, el clima en Rosario para este viernes es ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones cambiantes que se avecinan en los próximos días. Las lluvias ligeras podrían afectar las actividades al aire libre, especialmente durante el fin de semana.