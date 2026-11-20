Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- El ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot fue elegido el pasado jueves 19 de noviembre como nuevo integrante del Comité Ejecutivo de World Rugby, representando a las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur.

La votación tuvo lugar en Dublín, Irlanda, durante la reunión oficial del Consejo de la entidad internacional, donde la candidatura de Pichot fue presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y respaldada por la Unión Sudafricana de Rugby.

Tras el escrutinio, el dirigente logró uno de los dos puestos destinados a los representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur, un hecho que reconoce su trayectoria, liderazgo y dedicación al desarrollo del rugby en el ámbito internacional. Esta designación es significativa para el rugby argentino, que mantendrá su voz en uno de los principales órganos de decisión a nivel mundial.

Al conocerse el resultado, la UAR felicitó a Pichot, quien comentó: "Es un orgullo y una gran responsabilidad asumir nuevamente el compromiso de contribuir al desarrollo del rugby mundial. Creo en la importancia de seguir impulsando un deporte verdaderamente global, con mayores oportunidades de crecimiento para todas las naciones y un modelo económicamente sustentable a largo plazo".

Además, agregó: "Agradezco a la UAR por la confianza y a Sudáfrica por el respaldo a mi candidatura. Quiero también felicitar a John Eales por su elección y reconocer a Greg Barclay por su participación en este proceso. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de aportar mi experiencia y trabajar por un rugby más inclusivo, competitivo y sostenible, con una visión estratégica de futuro".

El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, declaró: "Para la UAR es un enorme orgullo que Agustín haya sido elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby. Su trayectoria, experiencia y compromiso con el desarrollo de nuestro deporte son un reconocimiento al camino que viene recorriendo el rugby argentino a nivel internacional".

"Estamos convencidos de que su visión y liderazgo serán un gran aporte para los desafíos que tiene el rugby mundial. Desde la UAR lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", concluyó.