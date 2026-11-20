La avenida Jorge Newbery quedó inaugurada tras una intervención integral que modificó su infraestructura vial e hidráulica en el sector oeste de Rosario. Los trabajos comprendieron la duplicación de la calzada, la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña, una ciclovía central y un sistema de desagües destinado a mejorar el escurrimiento del agua en una zona de crecimiento urbano.

La inauguración se realizó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, en una jornada que también incluyó espectáculos y actividades para las familias.

La intervención se extendió a lo largo de más de 4,5 kilómetros y contempló la reconstrucción integral de la avenida, que anteriormente contaba con una calzada simple. Entre las obras ejecutadas se destacan más de 2,5 kilómetros de ciclovía central, nueva iluminación, una rotonda y una conexión renovada con el aeropuerto.

Uno de los componentes centrales fue la infraestructura hidráulica. Según detalló Enrico durante el acto, se construyó un emisario subterráneo de aproximadamente 2,5 metros de diámetro para conducir los excedentes pluviales de la zona oeste hacia el arroyo Ludueña. También se realizaron intervenciones sobre el curso de agua y se construyó un nuevo puente.

El ministro sostuvo que la obra estaba paralizada cuando comenzó la actual gestión provincial y que fue necesario demoler y reconstruir por completo la infraestructura existente. También destacó la participación de la Dirección Provincial de Vialidad, los trabajadores, los equipos técnicos y la empresa constructora Edeca, de origen rosarino.

La nueva configuración de Newbery busca mejorar la conexión entre Rosario, Funes y el aeropuerto internacional Islas Malvinas, además de facilitar los desplazamientos cotidianos de quienes viven y trabajan en ese sector de la ciudad.

Durante su discurso, el intendente Pablo Javkin vinculó la intervención con el crecimiento de la zona noroeste y recordó el acuerdo de obras firmado con el Gobierno provincial al inicio de las respectivas gestiones. Según afirmó, los compromisos incluidos en ese entendimiento fueron concretados.

Javkin también hizo referencia a otras intervenciones que se desarrollan en el sector, entre ellas las obras del aeropuerto, la nueva estación policial próxima al autódromo y los trabajos de infraestructura hidráulica. En ese contexto, mencionó la importancia de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles excedentes de agua y las condiciones de urbanización de una zona vinculada al arroyo Ludueña.

El mandatario local también comparó el estado de la nueva avenida con las condiciones de mantenimiento de la avenida Circunvalación y cuestionó la falta de corte de pasto y de funcionamiento de parte de la iluminación en esa traza. «No puede ser que un país no se pueda realizar para cortar el césped de una ruta», expresó.

Por su parte, Pullaro destacó el impacto de las obras en la infraestructura de Rosario y vinculó su ejecución con la administración de los recursos públicos. «Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza y se pueden ver obras de estas características», afirmó el gobernador.

El mandatario provincial también hizo referencia al cambio de situación de la ciudad durante los últimos años y planteó la necesidad de continuar trabajando en infraestructura, cultura, deporte y actividad económica.

La inauguración de Newbery se suma a otras intervenciones viales ejecutadas en Rosario mediante acuerdos entre la Provincia y el municipio, entre ellas las obras en Rouillón y Ayacucho. La nueva infraestructura modifica uno de los corredores de acceso al aeropuerto y establece mejores condiciones de circulación para el sector noroeste, donde el crecimiento urbano demanda nuevas conexiones viales y obras de saneamiento.