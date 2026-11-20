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El número de sorteo 13090 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 5845, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5845

2° 2942

3° 9962

4° 6425

5° 1118

6° 4998

7° 5413

8° 5465

9° 1486

10° 0554

11° 3725

12° 0391

13° 2552

14° 8309

15° 3665

16° 6367

17° 9143

18° 3377

19° 5940

20° 1107