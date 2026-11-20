Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 20 de noviembre.
El sorteo número 13090 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 20 de noviembre a las 22:15, con el número 5845 en la cabeza, representando a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13090 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre a las 22:15, destacándose el número a la cabeza 5845, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5845
2° 2942
3° 9962
4° 6425
5° 1118
6° 4998
7° 5413
8° 5465
9° 1486
10° 0554
11° 3725
12° 0391
13° 2552
14° 8309
15° 3665
16° 6367
17° 9143
18° 3377
19° 5940
20° 1107
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13090 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 20 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 5845, que representa a "A primera (El Vino)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.