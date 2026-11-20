La lucha por el liderato de la Serie A se intensifica entre Lazio, Inter y Roma en la fecha 12
La fecha 12 de la Serie A de Italia se jugará del 21 al 23 de noviembre, con Lazio, Inter y Roma luchando por el liderato, mientras que Como y Milan intentan acercarse a las copas internacionales.
FOTO: Marcus Thuram
Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- La Serie A de Italia vivirá su fecha 12 entre el sábado 21 y el lunes 23, con un foco especial en la disputa por el primer puesto que mantienen Lazio, Inter y Roma.
El sábado, a las 11, el líder invicto Lazio (29 puntos) se enfrentará en el Stadio Olimpico a Lecce (14°, con 10 unidades). Simultáneamente, Como (5°, con 23 puntos), bajo la dirección de Cesc Fàbregas, chocará contra Cagliari (9°) en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, buscando acercarse a la zona de Champions League.
A las 14, la invicta Roma (3°, con 27 puntos) visitará a Parma (16°) en el Stadio Ennio Tardini, con la posibilidad de alcanzar la cima si Lazio e Inter no logran sumar. La jornada sabatina concluirá a las 16:45 en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Napoli (10°, con 15 unidades) se medirá ante Torino (11°, con 14).
El domingo, a las 8:30, la Juventus de Luciano Spalletti (7°, con 18 puntos) buscará mejorar su posición frente a Venezia (19°, con 6 puntos, en zona de descenso).
En San Siro, Milan (4°, con 24 puntos) enfrentará a la revelación Frosinone (6°, con 20), que no contará con el lesionado Raimondo. A las 16:45, en el New Balance Arena, el escolta Inter (28 puntos) visitará a Atalanta (12°) y necesita una victoria por dos goles, además de un tropiezo de Lazio, para alcanzar el primer puesto.
El lunes a las 16:45, en el U-Power Stadium, Monza (18°, con 7 puntos) y Fiorentina (15°) protagonizarán un partido crucial por la permanencia. Bolonia se ubica en el 8° puesto y Udinese cierra la tabla en el último lugar con 5 unidades.
Lectura rápida
¿Qué equipos pelean por el liderato?
Lazio, Inter y Roma son los equipos en disputa por el primer lugar en la Serie A.
¿Cuándo se disputará la fecha 12?
La fecha 12 se jugará del 21 al 23 de noviembre.
¿Dónde juega Lazio en la fecha 12?
Lazio jugará en el Stadio Olimpico contra Lecce.
¿Qué necesita Inter para alcanzar el primer lugar?
Inter necesita ganar por dos goles y que Lazio no sume puntos.
¿Cuáles son los equipos en zona de descenso?
Venezia y Monza se encuentran en zona de descenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]