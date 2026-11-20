Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- La Serie A de Italia vivirá su fecha 12 entre el sábado 21 y el lunes 23, con un foco especial en la disputa por el primer puesto que mantienen Lazio, Inter y Roma.

El sábado, a las 11, el líder invicto Lazio (29 puntos) se enfrentará en el Stadio Olimpico a Lecce (14°, con 10 unidades). Simultáneamente, Como (5°, con 23 puntos), bajo la dirección de Cesc Fàbregas, chocará contra Cagliari (9°) en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, buscando acercarse a la zona de Champions League.

A las 14, la invicta Roma (3°, con 27 puntos) visitará a Parma (16°) en el Stadio Ennio Tardini, con la posibilidad de alcanzar la cima si Lazio e Inter no logran sumar. La jornada sabatina concluirá a las 16:45 en el Estadio Diego Armando Maradona, donde Napoli (10°, con 15 unidades) se medirá ante Torino (11°, con 14).

El domingo, a las 8:30, la Juventus de Luciano Spalletti (7°, con 18 puntos) buscará mejorar su posición frente a Venezia (19°, con 6 puntos, en zona de descenso).

En San Siro, Milan (4°, con 24 puntos) enfrentará a la revelación Frosinone (6°, con 20), que no contará con el lesionado Raimondo. A las 16:45, en el New Balance Arena, el escolta Inter (28 puntos) visitará a Atalanta (12°) y necesita una victoria por dos goles, además de un tropiezo de Lazio, para alcanzar el primer puesto.

El lunes a las 16:45, en el U-Power Stadium, Monza (18°, con 7 puntos) y Fiorentina (15°) protagonizarán un partido crucial por la permanencia. Bolonia se ubica en el 8° puesto y Udinese cierra la tabla en el último lugar con 5 unidades.