Xi Jinping y Mark Carney buscan fortalecer la relación entre China y Canadá en medio de tensiones con EEUU
En un contexto de relaciones tensas con Estados Unidos, Xi y Carney abogan por un acercamiento comercial y económico. Se destaca un acuerdo que reduce aranceles a vehículos eléctricos chinos.
FOTO: Xi y Carney piden lazos más estrechos mientras Canadá busca comercio más allá de EEUU
SHENZHEN, China (AP) — Los líderes de China y Canadá solicitaron el martes un fortalecimiento de sus vínculos, mientras Ottawa enfrenta relaciones tensas con Estados Unidos y busca una mayor cooperación con Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se encontraron antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde ambos elogiaron la asociación estratégica acordada para impulsar este año y señalaron un avance en los vínculos económicos.
La reunión tuvo lugar un día después de que Carney indicara que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles chinos si las negociaciones comerciales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logran mantener una industria automotriz norteamericana integrada. "Mejorar y desarrollar las relaciones China-Canadá sirve a los intereses de los pueblos de ambos países y también contribuye a salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales. Esta es la elección correcta", expresó Xi.
Carney también destacó que los intercambios entre Canadá y China han aumentado en los últimos meses, señalando que existe ahora "mayor previsibilidad y estabilidad" en su relación. "La estabilización de nuestro acuerdo comercial bilateral es indicativa de cómo podemos trabajar juntos de manera más amplia, pragmática, para resolver problemas", comentó.
Xi y Carney alcanzaron un acuerdo en enero que permite la entrada a Canadá de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos. Según este acuerdo, Canadá disminuyó su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo inicialmente hasta 49.000 vehículos al año, con un tope que aumentará con el tiempo. A cambio, China aceptó reducir los aranceles sobre productos agrícolas canadienses, como la canola.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la reunión?
Los líderes de China y Canadá pidieron profundizar sus lazos y mejorar la cooperación comercial.
¿Quiénes se reunieron?
Se encontraron el presidente Xi Jinping y el primer ministro Mark Carney.
¿Cuándo tuvo lugar el encuentro?
La reunión se realizó el martes, antes de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
¿Dónde se llevó a cabo la reunión?
El encuentro tuvo lugar en Shenzhen, China.
¿Por qué es importante esta relación?
Ambos líderes consideran que fortalecer los lazos beneficia a sus pueblos y a la estabilidad mundial.
[Fuente: AP]