SHENZHEN, China (AP) — Los líderes de China y Canadá solicitaron el martes un fortalecimiento de sus vínculos, mientras Ottawa enfrenta relaciones tensas con Estados Unidos y busca una mayor cooperación con Beijing. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se encontraron antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde ambos elogiaron la asociación estratégica acordada para impulsar este año y señalaron un avance en los vínculos económicos.

La reunión tuvo lugar un día después de que Carney indicara que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles chinos si las negociaciones comerciales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logran mantener una industria automotriz norteamericana integrada. "Mejorar y desarrollar las relaciones China-Canadá sirve a los intereses de los pueblos de ambos países y también contribuye a salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales. Esta es la elección correcta", expresó Xi.

Carney también destacó que los intercambios entre Canadá y China han aumentado en los últimos meses, señalando que existe ahora "mayor previsibilidad y estabilidad" en su relación. "La estabilización de nuestro acuerdo comercial bilateral es indicativa de cómo podemos trabajar juntos de manera más amplia, pragmática, para resolver problemas", comentó.

Xi y Carney alcanzaron un acuerdo en enero que permite la entrada a Canadá de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos. Según este acuerdo, Canadá disminuyó su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo inicialmente hasta 49.000 vehículos al año, con un tope que aumentará con el tiempo. A cambio, China aceptó reducir los aranceles sobre productos agrícolas canadienses, como la canola.