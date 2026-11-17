Alertas

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Ahora

En la actualidad, el estado del cielo enes de tormentas con lluvias ligeras. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 97%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 28°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras podrían afectar la sensación térmica, manteniéndola en niveles elevados a lo largo del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense mantendrá variable. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielos parcialmente nublados. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, con cielos mayormente cubiertos. El viernes 20 de noviembre, se prevén lluvias ligeras con una mínima de 18° y una máxima de 29°. Finalmente, el sábado 21 de noviembre, se espera un clima despejado con una mínima de 17° y una máxima de 28°.