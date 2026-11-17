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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 89%. La visibilidad se encuentra en 5000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán moderadas, con una humedad alta que podría generar sensación de incomodidad. Se prevén lluvias durante el día, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones climáticas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá inestable. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, también con lluvias. Para el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 23°, con lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado, mínima de 16° y máxima de 28°. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.