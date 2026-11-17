El presidente de Mongolia renuncia tras acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto ferroviario
El presidente Khurelsukh Ukhnaa anunció su dimisión después de ser acusado por la oposición de beneficiarse de un proyecto estatal. Su salida deberá ser aprobada por el parlamento, donde su partido enfrenta tensiones internas.
FOTO: El presidente de Mongolia dice que dimitirá tras enfrentar acusaciones de corrupción
ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, comunicó el martes su decisión de renunciar, en medio de acusaciones de corrupción que lo vinculan con un proyecto ferroviario del gobierno. La oposición ha señalado que el mandatario se benefició económicamente de esta iniciativa.
En su declaración, Khurelsukh afirmó que colaborará plenamente con las autoridades que investigan las denuncias. Su llegada al poder se produjo tras una contundente victoria del Partido Popular Mongol en las elecciones de 2021, donde el partido logró una mayoría significativa en el legislativo. Cabe destacar que el primer ministro también pertenece a esta misma agrupación política.
El partido ha enfrentado conflictos internos en los últimos años, lo que ha llevado a que tres primeros ministros asuman el cargo en un lapso de apenas nueve meses.
La renuncia de Khurelsukh se hará efectiva una vez que sea aprobada por el parlamento, conocido como el Gran Khural Estatal. Esta situación plantea un nuevo desafío para el partido en un contexto de inestabilidad política.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué anunció el presidente de Mongolia?
El presidente Khurelsukh Ukhnaa anunció que renunciará debido a acusaciones de corrupción.
¿Cuáles son las acusaciones?
Se le acusa de beneficiarse económicamente de un proyecto ferroviario del gobierno.
¿Qué partido lo llevó al poder?
Fue elegido gracias a una victoria del Partido Popular Mongol en 2021.
¿Qué sucederá con su renuncia?
Su dimisión deberá ser aprobada por el parlamento, el Gran Khural Estatal.
¿Qué problemas enfrenta su partido?
El Partido Popular Mongol ha tenido luchas internas, con tres primeros ministros en nueve meses.
[Fuente: AP]