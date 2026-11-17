FOTO: El presidente de Mongolia dice que dimitirá tras enfrentar acusaciones de corrupción

ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, comunicó el martes su decisión de renunciar, en medio de acusaciones de corrupción que lo vinculan con un proyecto ferroviario del gobierno. La oposición ha señalado que el mandatario se benefició económicamente de esta iniciativa.

En su declaración, Khurelsukh afirmó que colaborará plenamente con las autoridades que investigan las denuncias. Su llegada al poder se produjo tras una contundente victoria del Partido Popular Mongol en las elecciones de 2021, donde el partido logró una mayoría significativa en el legislativo. Cabe destacar que el primer ministro también pertenece a esta misma agrupación política.

El partido ha enfrentado conflictos internos en los últimos años, lo que ha llevado a que tres primeros ministros asuman el cargo en un lapso de apenas nueve meses.

La renuncia de Khurelsukh se hará efectiva una vez que sea aprobada por el parlamento, conocido como el Gran Khural Estatal. Esta situación plantea un nuevo desafío para el partido en un contexto de inestabilidad política.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.