FOTO: Tres heridos leves tras el impacto de un colectivo contra un árbol y cartelería.

Un colectivo de la línea 106 negra protagonizó un siniestro vial en la intersección de Alberdi , en una zona cercana al cruce ferroviario de la ciudad. El vehículo, que venía circulando por Alberdi tras atravesar las primeras vías, impactó contra un árbol y arrastró además una cartelería de señalética que indicaba la velocidad máxima permitida en el acceso al cruce de ferrocarriles.

Según el testimonio de una de las pasajeras heridas el conductor se desvaneció antes del impacto. "Al principio no se movía, lo movimos, se despertó", relató la mujer, quien añadió que sospecha que al chofer "le bajó la presión, porque después cuando lo levantaron, yo lo vi blanco". El conductor fue trasladado en ambulancia, aunque luego pudo caminar por sus propios medios.

La pasajera, que presentaba golpes en el rostro y en una de sus piernas, contó que en el colectivo viajaban alrededor de diez personas y que el vehículo estaba refrigerado. Además de ella y del chofer, otras dos personas resultaron con heridas: una mujer con una lesión en la clavícula y una joven que sufrió un corte en la ceja mientras era atendida en la parte trasera del rodado.

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"Yo estaba atendiendo otra chica que se cortó una ceja atrás. Nosotros estábamos sentados con la chica y estaba él también en los tres asientos de atrás", detalló la testigo sobre los momentos posteriores al impacto.

El colectivo quedó subido a la vereda frente a un complejo de canchas de fútbol, en Alberdi al 250 bis, junto a una verdulería que se encontraba cerrada por el horario. Se trata de una zona con movimiento de personas, ingreso y salida de distintos lugares, e incluso circulación de bicicletas, aunque sin bicisenda. "Una desgracia con suerte", coincidieron la cronista y el conductor del móvil, al señalar que el vehículo podría haber embestido a algún transeúnte que pasara por el lugar.

En total, tres de los diez pasajeros resultaron con heridas leves, y el chofer fue trasladado para recibir atención médica. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro.

Informe de Agostina Meneghetti.