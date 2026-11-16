El actual director nacional del arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, quedó bajo investigación tras registrarse cobros por más de 420 millones de pesos desde la entidad madre del fútbol argentino.

La investigación surge a partir del secuestro de registros internos durante los allanamientos judiciales a los que fue sometida la AFA por diversas causas en lo que va del año.

Además, la compra de un departamento lujoso en Villa Devoto por cerca de medio millón de dólares y el pago de otros dos departamentos en La Plata, que nunca recibió, abrieron una causa por lavado de dinero.

Más allá de las impericias del arbitraje argentino, del que está a cargo, Federico Beligoy quedó en el ojo de la tormenta al registrarse pagos exorbitantes desde la AFA hacia él, tanto en efectivo como por transferencia bancaria.

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Al actualizar por inflación los valores nominales del monto final registrado, el árbitro recibió más de 420 millones de pesos en dos tramos, entre noviembre de 2020 y abril de 2022, y desde 2024 hasta marzo del año pasado.

En la primera etapa, los registros muestran 20 entregas de dinero en efectivo por un total superior a los 10,8 millones de pesos de la época, con un valor actual de $306 millones.

El primer desembolso del que se sospecha quedó registrado el 2 de noviembre de 2020, con otros tres movimientos en ese mismo mes y pagos periódicos durante el año siguiente, que se cortaron en julio.

Luego de que la secuencia se detuviera durante varios meses y volviera a aparecer en abril de 2022, los últimos pagos investigados ocurrieron entre 2024 y marzo de 2025, con un total que supera los $420 millones entre ambas etapas.

Por otro lado, el exárbitro también recibió una denuncia por lavado de dinero, tras detectarse una compra sospechosa de tres departamentos.

Los primeros dos datan de 2024, cuando el director de arbitraje destinó 261 mil dólares a la compra de dos inmuebles en La Plata, que nunca recibió. Además, lo que generó la sospecha de la Justicia es que el juez no inició una demanda para recuperar el dinero invertido, que simplemente perdió.

Facundo Del Gaiso, legislador de la Coalición Cívica, fue quien realizó las acusaciones contra Federico Beligoy y recordó que ya había denunciado al dirigente en 2024 y afirmó a Cadena 3: "La justicia no hizo absolutamente nada".

Según Del Gaiso, el sistema de arbitrajes en el fútbol argentino está diseñado para "silenciar y generar miedo" entre los clubes.

Del Gaiso puso en duda las finanzas de Beligoy y se refirió a un departamento en Devoto, que tiene un costo de metro cuadrado superior a 3.000 dólares, y planteó la posibilidad de un delito de lavado de dinero. "Estamos hablando de un departamento de casi 400 metros cuadrados en la mejor zona de Devoto. Tenemos indicios que también habría otro", afirmó.

El legislador también mencionó otro departamento en La Plata, adquirido por 260.000 dólares, y cuestionó cómo alguien con antecedentes modestos puede justificar tales adquisiciones. "La verdad que tenga que dar la explicación a la justicia de cómo se da esta situación", sostuvo.

Entrevista de Informados, al Regreso.