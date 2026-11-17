Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario muestra broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 18°, y la humedad se encuentra en un 84%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 10 m/s desde el sur (200°). La presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados que podrían influir en la sensación térmica. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 18 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27°, con cielo cubierto. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 30°, también con cielo cubierto. Para el viernes 20 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con una mínima de 18° y una máxima de 24°. Finalmente, el sábado 21 de noviembre, el clima se despejará, con una mínima de 16° y una máxima de 33°.