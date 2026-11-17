Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 79%, lo que puede generar una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 19° y la máxima alcance los 30°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad podría aumentar ligeramente, pero no se anticipan lluvias. El viento se mantendrá suave, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán algunas variaciones en el clima. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 19, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 28°, también con lluvias ligeras. El viernes 20, la mínima será de 18° y la máxima de 24°, con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 21, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 34°, con lluvias moderadas.