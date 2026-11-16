FOTO: El Ueno Bank se encuentra en proceso de disolución.

Asunción, 16 noviembre (Xinhua) -- El Ministerio Público de Paraguay ha habilitado un canal para que la ciudadanía pueda enviar información que contribuya a la investigación relacionada con la causa penal contra el ex presidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Los ciudadanos pueden aportar datos sobre vehículos, inmuebles, bienes muebles, activos, documentos y otros elementos relevantes en el marco de la investigación por el caso Ueno bank, donde el ex mandatario está imputado por supuestos delitos de lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal.

Para facilitar este proceso, se ha habilitado una dirección de correo electrónico institucional para recibir la información.

De acuerdo con el informe oficial, la identidad de quienes reporten información y los datos proporcionados serán tratados con la debida reserva. Además, la información será analizada y verificada por el equipo fiscal a cargo del juez penal de garantías Osmar Legal.

Se aclara que el envío de información no implica la presentación de una denuncia formal.

Santiago Peña Palacios fue trasladado a la prisión militar de Viñas Cué, en la capital Asunción, donde continuará en prisión preventiva, después de haber permanecido en la sede del Regimiento Escolta Presidencial desde el 7 de noviembre.