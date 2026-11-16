FOTO: Alerta amarillo por tormentas en Buenos Aires para la madrugada del martes

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado un alerta amarillo por tormentas que impactarán en la madrugada del martes en Capital Federal y áreas circundantes. Este aviso indica que la región del AMBA experimentará tormentas que podrían ser fuertes o incluso severas.

El SMN precisó que estas tormentas podrían venir acompañadas de fuertes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas de viento intensas. Además, se anticipan acumulaciones de precipitación que oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que en algunas áreas se superen estos valores.

Se prevé que a lo largo del martes continúen las tormentas y chaparrones, con vientos provenientes del sudoeste que cambiarán a oeste. Las temperaturas variarán entre los 17 y 27 grados.

El pronóstico para el miércoles indica un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones durante la tarde y mejoras hacia la noche. Las temperaturas estarán en un rango de 16 a 27 grados, con vientos del sudoeste.

El jueves, el clima se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del sudoeste que cambiarán al noreste, y se espera que las temperaturas oscilen entre 15 y 25 grados.

Agencia NA