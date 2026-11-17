El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para este martes 17 de noviembre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas cálidas. Actualmente, la temperatura es de 22° con una sensación térmica de 23°. La humedad se sitúa en un 80%, lo que contribuye a una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1004 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias. A lo largo del día, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 32°.

Para hoy, se prevé un clima con alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 32°, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para posibles chaparrones y mantengan precauciones al salir.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 18 de noviembre la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo nublado. Para el jueves 19, se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, también con cielo nublado. El viernes 20, las temperaturas oscilarán entre 18° y 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 21 se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo nublado.