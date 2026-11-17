Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 17 de noviembre
Este martes 17 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima cálido con lluvias ligeras. La temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 32°. Se espera alta humedad y viento leve.
FOTO: Clima en CABA: lluvias ligeras y temperaturas cálidas para el 17 de noviembre
El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para este martes 17 de noviembre se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas cálidas. Actualmente, la temperatura es de 22° con una sensación térmica de 23°. La humedad se sitúa en un 80%, lo que contribuye a una sensación de calor más intensa.
En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1004 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias. A lo largo del día, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 32°.
Para hoy, se prevé un clima con alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 32°, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para posibles chaparrones y mantengan precauciones al salir.
En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 18 de noviembre la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo nublado. Para el jueves 19, se espera una mínima de 15° y una máxima de 26°, también con cielo nublado. El viernes 20, las temperaturas oscilarán entre 18° y 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el sábado 21 se prevé una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo nublado.