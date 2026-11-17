Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Tucumán.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra con pocas nubes y la temperatura actual es de 24°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un alto 88%, lo que contribuye a una atmósfera calurosa. La visibilidad es de 6000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 17 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de calor más intensa a lo largo del día. No se anticipan lluvias significativas para hoy, aunque el clima se mantendrá inestable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán un clima similar, con temperaturas mínimas que rondarán entre 20° y 21° y máximas que oscilarán entre 22° y 32°. Se esperan lluvias ligeras a partir de mañana, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. El pronóstico para el miércoles indica una mínima de 21° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El jueves, la mínima será de 21° y la máxima de 26°, continuando con la misma tendencia. Para el viernes, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias.