Por Marcelo Lamberti

Rosario Central puso en marcha la preparación para recibir el próximo domingo a Gimnasia de Mendoza, en un encuentro que se disputará desde las 16 en el Gigante de Arroyito. El entrenador comenzará a trabajar en la formación y deberá resolver, principalmente, quién ocupará el lugar de Ávila.

La principal incógnita futbolística pasa por encontrar al reemplazante del "Gato". Entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico aparecen Mallo, Saracho y Juan Jiménez. Durante los entrenamientos de la semana, el entrenador evaluará las distintas opciones antes de definir quién ocupará ese lugar en el equipo titular.

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Otra de las novedades tiene que ver con Ángel Di María. El futbolista evoluciona favorablemente y existen buenas expectativas respecto de su recuperación, por lo que tiene posibilidades de estar desde el arranque frente al conjunto mendocino.

En paralelo, el club informó que ya se encuentran disponibles las entradas para el encuentro del domingo, tanto populares como plateas, para los hinchas que quieran acompañar al equipo en el Gigante de Arroyito.

Con Belloso, lista única

En el plano institucional, una de las noticias destacadas del fin de semana fue la presentación de la lista encabezada por Gonzalo Belloso, quien buscará extender su mandato por otros cuatro años al frente de Rosario Central.

La nómina presentada es única y también contempla la continuidad de Carolina Cristinziano en la conducción institucional. Ahora, el proceso deberá completar los plazos correspondientes ante la Junta Electoral para avanzar hacia la oficialización.

De esta manera, mientras el equipo concentra su atención en el compromiso del próximo domingo frente a Gimnasia de Mendoza, el club también atraviesa una instancia importante en el plano institucional, con la continuidad de la actual conducción como principal escenario.