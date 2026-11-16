FOTO: Misteriosa muerte de un astrónomo en el Planetario de La Plata conmueve a la comunidad científica

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Este domingo, un astrónomo de 48 años fue hallado sin vida en el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad científica. La Justicia está investigando las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

Las primeras informaciones indican que el hombre, identificado como Nicolás Emilio Salerno, habría caído desde el techo del edificio, ubicado en el Paseo del Bosque, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Comisaría 9.ª se trasladaron al lugar tras recibir un llamado al 911 por parte de un empleado del planetario. Al llegar, el personal del SAME constató el deceso dentro del predio.

Ante esta situación, las autoridades se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 de La Plata, que ha calificado el caso como "averiguación de causales de muerte" y ha solicitado la intervención de la Policía Federal para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

La noticia ha causado una gran conmoción en la comunidad académica, lo que llevó a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad a suspender sus actividades en señal de duelo. A través de sus redes sociales, la institución se despidió de Salerno con un emotivo mensaje.

"Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, un miembro muy querido por nuestra comunidad. (...) Su pasión por la astronomía fue admirable, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y mostró un compromiso ejemplar con la institución", expresaron desde la facultad.

La Universidad Nacional de La Plata también destacó su "calidad humana" y extendió sus condolencias a la familia y amigos "en este momento de tanta tristeza".

Además de su labor en el planetario, Salerno se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación.