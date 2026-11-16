En el marco de la conmemoración del Día del Bebé Prematuro, que se celebra este martes en el país, el pediatra cordobés Enrique Orschanski advirtió en Cadena 3 sobre la enorme dimensión que tiene esta problemática.

El especialista precisó que la prematuridad afecta a cerca del 10% de los recién nacidos a nivel mundial, registrándose en Argentina un promedio de 109 nacimientos antes de término por día.

Orschanski remarcó que se trata de niños que nacen antes de completar la semana 38 de gestación y que, si bien la mayoría logra estabilizarse sin requerir internación prolongada, constituye una condición sumamente frecuente, que exige una atención prioritaria.

Al profundizar sobre los factores desencadenantes, el médico señaló que la principal causa de la prematuridad radica en la falta de controles prenatales oportunos durante la gestación.

Según las estadísticas compartidas, un 40% de las mujeres embarazadas realiza menos de cuatro controles a lo largo de la gestación y un 10% no asiste a ninguna consulta médica previa al parto.

Ante esta realidad, el pediatra enfatizó la importancia de concebir las maternidades como espacios de cuidado integral y seguimiento de la gestante, evitando que se reduzcan a un mero lugar de alumbramiento.

En relación al marco normativo vigente, Orschanski repasó tres herramientas legislativas fundamentales orientadas a la protección materno-infantil en el país. Entre ellas, ponderó la Ley de Parto Respetado, que garantiza los derechos de las gestantes y de los recién nacidos bajo pautas de cuidado humanizado; la Ley de los 1.000 Días, mediante la cual el Estado asume la protección alimentaria y de salud desde la concepción hasta los dos años de vida; y la legislación laboral sobre licencias.

En este último punto, resaltó la relevancia de la adaptación legal que permite computar los 90 días de licencia a partir del alta médica del bebé internado.

Por otra parte, el especialista analizó las dificultades de atención en la salud pública, advirtiendo que los hospitales estatales se encuentran con una alta demanda debido a la migración de pacientes que perdieron sus coberturas privadas.

Frente a la falta de turnos, el profesional destacó el valor de los programas comunitarios de acompañamiento a embarazadas, citando como ejemplo una experiencia universitaria con estudiantes de pediatría, que actuaron como padrinos de gestantes, logrando reducir casi un 20% la tasa de prematuridad mediante la contención y el monitoreo frecuente.

Finalmente, Orschanski remarcó que la conmemoración de esta fecha es clave para visibilizar la importancia de los controles de salud y fortalecer la prevención.

Asimismo, envió un mensaje de esperanza y un afectuoso saludo a todas las familias que actualmente atraviesan la difícil vivencia de tener a su recién nacido en las salas de neonatología, aguardando su pronta recuperación para regresar al hogar.