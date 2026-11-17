FOTO: El mundo hasta ayer: un viaje a las raíces de la humanidad y sus lecciones para el futuro

Jared Diamond, reconocido autor y ganador del premio Pulitzer, regresa con "El mundo hasta ayer", una obra que invita a reflexionar sobre el pasado humano y sus implicaciones en la vida moderna. Conocido por sus best sellers como "Colapso" y "Armas, gérmenes y acero", Diamond nos ofrece un análisis provocador y accesible que se convierte en una lectura esencial para comprender nuestro presente.

En este libro, Diamond nos recuerda que muchas de las características que consideramos inherentes a la sociedad moderna, como los viajes en avión o la alfabetización, son relativamente recientes en la historia de la humanidad. A través de un recorrido por sociedades tradicionales, como las de las Tierras Altas de Nueva Guinea, el autor nos muestra que, en términos evolutivos, el cambio ha sido abrupto y que aún podemos aprender de estas culturas que han mantenido formas de vida ancestrales.

"El mundo hasta ayer" se presenta como un retrato fascinante del pasado humano, un pasado que, aunque parece distante, sigue teniendo relevancia en nuestras vidas actuales. Diamond no idealiza estas sociedades, pero argumenta que sus respuestas a problemas humanos, como la educación de los hijos y la atención a los ancianos, pueden ofrecer valiosas lecciones para mejorar nuestro bienestar.

Este libro es el más personal de Diamond, resultado de décadas de trabajo en las islas del Pacífico y de investigaciones sobre diversas culturas, desde los inuit hasta los indios del Amazonas. A través de su análisis, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir de manera más saludable y longeva, y cómo educar a niños más autónomos y seguros de sí mismos.

Las reseñas destacan la ambición y erudición de la obra. Michael Shermer compara a Diamond con Charles Darwin, sugiriendo que su trilogía cambiará nuestra comprensión de la naturaleza y la historia. Por su parte, The Seattle Times elogia su capacidad para enseñar y entretener, mientras que Scientific American invita a la lectura por su capacidad de estimular la reflexión.

En un mundo que a menudo parece desconectado de sus raíces, "El mundo hasta ayer" se erige como un recordatorio de que el pasado tiene mucho que enseñarnos. La obra de Diamond no solo es un análisis académico, sino también una invitación a reconsiderar nuestras prácticas y valores en un contexto global. Con su estilo claro y accesible, Diamond logra que el lector se sumerja en un viaje de descubrimiento que puede cambiar la forma en que entendemos nuestra propia existencia.

Ficha del libro: