FOTO: Florian Wirtz festeja uno de sus goles en el triunfo alemán.

La Selección de Alemania logró una contundente victoria de 5 a 0 frente a los Países Bajos en el cierre del grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, asegurando así su clasificación a los cuartos de final del torneo.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Olímpico de Berlín, donde el conjunto local se destacó con goles de Derry Scherhant, un doblete de Florian Wirtz, y otros tantos de Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda.

Este triunfo, sumado a la diferencia de goles, le permitió al equipo dirigido por Jürgen Klopp finalizar en el primer puesto de su grupo, igualando en puntos con su rival y Grecia, mientras que Serbia quedó en la última posición sin sumar puntos.

/Inicio Código Embebido/

¡CON LA DERECHA NO, CON LA ZURDA SÍ! Recuperación, enganche y golazo de Wirtz para Alemania contra Países Bajos en la #NationsLeague. ?? Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/bFqU8fmlrJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2026

/Fin Código Embebido/

Con este resultado, Klopp celebra su primer éxito al frente de la selección alemana, tras asumir el cargo después de un Mundial 2026 decepcionante bajo la dirección de Julian Nagelsmann.

El primer tanto del partido llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el extremo Derry Scherhant recibió un pase por el costado izquierdo del área grande, se perfiló con su pierna derecha y lanzó un potente remate al ángulo izquierdo del arquero Bart Verbruggen.

En la segunda mitad, a los 14 minutos, Florian Wirtz recibió el balón en el borde del área, amagó y colocó el esférico lejos del alcance del guardameta rival, marcando el segundo gol.

Cinco minutos después, Schlotterbeck anotó de cabeza, y Brajan Gruda, tras un desborde por la derecha, asistió a Wirtz, quien selló el 4-0 con un disparo alto desde el área chica.

En el minuto 31 del complemento, Gruda capitalizó un rebote de un tiro de Scherhant, que dio en el palo, y definió de primera para sentenciar la goleada.

El cierre de la fase de grupos dio paso a la espera del sorteo que determinará los emparejamientos de los cuartos de final, programado para el viernes 20 de noviembre. Los equipos serán divididos en dos bombos, según su desempeño en la fase de grupos, evitando enfrentamientos entre aquellos que compartieron zona.

Entre los equipos que avanzan como ganadores de grupo se encuentran Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal, mientras que los que clasificaron en segundo lugar son Bélgica, Países Bajos, España y Dinamarca.