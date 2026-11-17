María Teresa Dova, destacada investigadora del CONICET, fue designada como miembro regular de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), un reconocimiento que celebra su trayectoria en la física de altas energías. Dova es conocida por su participación en el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, una partícula fundamental para entender el origen de la masa de las partículas elementales y, por ende, del universo.

La incorporación a TWAS se lleva a cabo a través de un exhaustivo proceso de nominación y evaluación internacional. Esta prestigiosa institución, respaldada por la UNESCO, cuenta con miembros que han sido galardonados con el Premio Nobel en diversas disciplinas científicas. La asamblea de TWAS evalúa la trayectoria y los logros de sus miembros, considerando el impacto de sus investigaciones a nivel global.

En su nuevo rol, Dova se encargará de promover proyectos científicos que aborden desafíos en países en desarrollo, así como de fomentar redes de colaboración internacional en el ámbito científico. También brindará asesoramiento técnico a organismos gubernamentales y multilaterales en políticas de ciencia y tecnología.

"Me siento profundamente honrada de ser incorporada a la TWAS. Ser parte de esta prestigiosa Academia representa, además de un reconocimiento, un compromiso renovado y nuevas oportunidades para continuar contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia", expresó Dova, quien también es directora del Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET-UNL).

Trayectoria académica

Dova se doctoró en Física en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1988. Al año siguiente, obtuvo una beca posdoctoral en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donde inició su carrera en física experimental de altas energías. En 1992, regresó a Argentina, donde ingresó al CONICET y a la UNLP, liderando un grupo de investigación en física experimental de altas energías.

En 1996, fue convocada para participar en la creación del Observatorio Pierre Auger en Mendoza, un proyecto dedicado al estudio de los rayos cósmicos, que son partículas de alta energía provenientes del espacio exterior. Este observatorio incluye una red de detectores y telescopios que permiten estudiar estos fenómenos.

En 2001, Dova fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la colaboración Auger, cargo que ocupó hasta 2006. En 2005, lideró la participación argentina en el experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), la máquina más grande y compleja diseñada para investigar las partículas fundamentales del universo.

El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, en el que Dova participó, confirmó el mecanismo propuesto por Peter Higgs y François Englert en 1964 sobre la masa de las partículas. Este hallazgo fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 2013.

"El bosón de Higgs es fundamental para la existencia de la materia tal como la conocemos. Sin él, el universo sería un vacío de partículas sin masa, incapaces de formar átomos y estructuras complejas", explicó Dova. Además, destacó que su grupo de investigación continúa trabajando en la exploración de datos del LHC y en el desarrollo de nuevas tecnologías para futuros experimentos.