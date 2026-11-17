ANKARA, Turquía (AP) — Las autoridades turcas llevaron a cabo el martes un allanamiento en la sede de Sozcu TV, una de las últimas grandes cadenas de televisión opositoras en el país. Durante la operación, varios ejecutivos fueron detenidos y se designaron fideicomisarios para gestionar las operaciones del canal. Esta acción ha sido considerada por críticos como parte de una ofensiva más amplia contra los medios de comunicación independientes en Turquía.

El allanamiento se realizó en horas de la madrugada y se produjo poco tiempo después de que los fideicomisarios también asumieran el control de Halk TV, otro canal de noticias cercano a la oposición. Esta intervención fue enmarcada en una investigación por corrupción, aunque muchos consideran que tiene motivaciones políticas.

La libertad de prensa en Turquía ha ido disminuyendo de manera constante a lo largo de más de dos décadas bajo el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Actualmente, el país ocupa el puesto 163 de 180 en el índice mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras.

Según un comunicado de la Fiscalía General de Estambul, el allanamiento a Sozcu TV se enmarca en una investigación sobre la supuesta violación de las leyes turcas relacionadas con la financiación del terrorismo. Además, se menciona que el canal tendría vínculos con la red del clérigo Fethullah Gulen, quien reside en Estados Unidos y fue acusado de orquestar un fallido golpe de estado en 2016. Gulen, fallecido en 2024, había negado las acusaciones en su contra.

La fiscalía también señaló que existen sospechas de que Sozcu TV y otros medios relacionados con su propietario, Burak Akbay, están siendo financiados por cuentas en el extranjero.

El líder del principal partido opositor, el Nuevo Partido, Ozgur Ozel, condenó el allanamiento a Sozcu TV y acusó al gobierno de Erdogan de no tolerar "ni la más mínima crítica ni que se escuche una sola verdad incómoda". Ozel prometió que no se rendirían ante "estos aspirantes a dictadores".

Como resultado del allanamiento, el programa habitual de noticias de primera hora de Sozcu TV fue sustituido el martes por una discusión grabada sobre la longevidad.