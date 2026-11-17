FOTO: Durante la tormenta, un árbol aplastó un taxi de un oyente de Cadena 3 Rosario.

Un taxista sufrió importantes daños en su vehículo luego de que una parte de un árbol cayera sobre el auto durante la noche de este lunes, en Iriondo al 1600, en la esquina de avenida Pellegrini, en Rosario. El episodio ocurrió mientras Hernán cenaba con su pareja, que vive en esa zona. El impacto destrozó su Fiat Cronos, que utiliza para trabajar.

En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el hombre contó que alcanzó a ver cómo se quebraba el árbol. “Se quebró así, en la nada. Tampoco era un viento normal, un poquito más fuerte que lo común, pero eso ya venía reseco”, relató. Según explicó, había estacionado el vehículo en un lugar donde solía dejarlo habitualmente y nunca había imaginado que podía ocurrir algo semejante.

FOTO: Durante la tormenta, un árbol aplastó un taxi de un oyente de Cadena 3 Rosario.

Hernán es taxista desde hace 27 años y hace dos pudo acceder a la compra de su propia licencia y un automóvil, que todavía está pagando en cuotas. “Lo estoy pagando a 84 cuotas. Día a día juntás para la cuota”, explicó. Tras el episodio, comenzó a averiguar cómo proceder y tiene previsto acercarse a su compañía de seguros para conocer si cuenta con cobertura ante este tipo de situaciones.

El chofer también contó que un vecino le comentó que había realizado una denuncia semanas atrás por el estado de uno de los árboles de la cuadra. “Se nota el otro árbol que está al lado, está reseco mal. Yo le tenía miedo a ese, justamente, al que no se cayó. Con este estaba re confiado”, señaló. Además, advirtió que el ejemplar tenía un hueco y presentaba signos de deterioro.

FOTO: Durante la tormenta, un árbol aplastó un taxi de un oyente de Cadena 3 Rosario.

Más allá de los daños materiales, su principal preocupación pasa por quedarse sin su herramienta de trabajo. “Lo que más quisiera es tener la posibilidad de seguir trabajando en este tiempo que voy a estar parado. Si alguien necesita un chofer, para lo que sea, para trabajar”, expresó. El hombre aseguró que no pudo dormir después de lo ocurrido y que realizó una denuncia policial, aunque todavía esperaba que le entregaran la documentación correspondiente.

“Estoy preocupado porque estoy al día, imaginate qué hago”, manifestó al describir su situación económica. Si bien aseguró que siempre trabajó muchas horas y logró sostenerse con el taxi, ahora enfrenta la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estará sin poder salir a la calle. Su prioridad es encontrar una alternativa laboral mientras espera una solución para recuperar el vehículo.

Entrevista de Hernán Funes.