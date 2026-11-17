Un descubrimiento reciente sugiere que una misteriosa rotación en la luz más antigua del universo podría ofrecer pistas sobre física que aún no se ha descubierto. Sin embargo, antes de que los investigadores puedan confirmar si esta sutil señal revela algo extraordinario sobre el cosmos, deben responder una pregunta crucial: ¿El efecto proviene realmente del universo o podría ser una ilusión creada por los telescopios que lo observan?

El misterio gira en torno al fondo cósmico de microondas (CMB), una tenue radiación remanente de aproximadamente 380,000 años después del Big Bang. Esta luz antigua proporciona una notable instantánea del "universo bebé" tal como existía hace casi 13.8 mil millones de años, permitiendo a los científicos investigar las condiciones de las primeras etapas de la historia cósmica.

Cuando el universo tenía aproximadamente 380,000 años, se había enfriado lo suficiente como para volverse transparente, permitiendo que la luz viajara libremente a través del espacio. A medida que la radiación se dispersaba sobre electrones libres durante esta transición, adquirió una pequeña cantidad de polarización lineal. La polarización describe la dirección en la que oscila el campo eléctrico de la luz, y un efecto similar ocurre cuando la luz solar se dispersa a través de la atmósfera de la Tierra.

Recientemente, las observaciones sugirieron que la polarización de esta radiación antigua podría haber cambiado ligeramente mientras la luz viajaba a través del universo. Esta posible rotación, llamada birefringencia cósmica, es especialmente intrigante porque podría señalar procesos físicos que no son explicados por el Modelo Estándar, la teoría líder que describe las partículas fundamentales y sus interacciones. Confirmar este efecto podría incluso proporcionar nuevos conocimientos sobre la materia oscura y la energía oscura.

Una señal cósmica misteriosa o un error del telescopio?

Un gran obstáculo para interpretar este posible descubrimiento es que un error extremadamente pequeño en la alineación de los detectores de polarización de un telescopio puede generar una señal que se asemeja casi idénticamente a la birefringencia cósmica. Para abordar este problema, los físicos de la Universidad de California en San Diego desarrollaron una nueva técnica para verificar cuán precisamente diferentes grupos de detectores miden los ángulos de polarización. Probaron su enfoque utilizando observaciones existentes recopiladas por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que mapeó la radiación antigua del universo con un detalle extraordinario.

El estudio fue liderado por el investigador postdoctoral Anto I. Lonappan, el profesor distinguido de física Brian Keating y el profesor asociado de física Kam Arnold. Sus hallazgos fueron publicados en The Astrophysical Journal Letters.

Separando los efectos cósmicos reales de los errores instrumentales

Estudios anteriores han sugerido que la polarización del CMB podría haber rotado solo una fracción de grado durante sus casi 14 mil millones de años de viaje. Aunque eso suena insignificante, tal cambio podría tener enormes implicaciones para la física fundamental. Desafortunadamente, un telescopio cuyos detectores de polarización están desalineados por un ángulo similar podría producir precisamente la misma rotación aparente. Si todos los detectores comparten el mismo error de alineación, las mediciones resultantes no pueden distinguir ese error de una genuina rotación de la señal cósmica.

Los investigadores de UC San Diego encontraron una forma de investigar el problema desde otro ángulo. En lugar de depender de una única medición combinada, compararon mapas de polarización separados generados por diferentes grupos de detectores. Si la birefringencia cósmica es real, su efecto debería aparecer consistentemente en todos estos mapas. Al comparar los mapas entre sí, los investigadores pueden eliminar efectivamente cualquier rotación compartida por todos ellos. Lo que queda revela diferencias en la calibración de los grupos de detectores individuales, lo que hace posible identificar inconsistencias que podrían complicar la búsqueda de nueva física.

“La señal que estamos buscando es increíblemente pequeña, por lo que tenemos que estar seguros de que estamos viendo el universo y no nuestro instrumento”, dijo Lonappan. “Nuestro método nos brinda una forma complementaria de verificar esa distinción. Antes de interpretar una pequeña rotación como nueva física, queremos saber que la calibración en sí misma puede ser confiable”.

Probando el misterio con datos del satélite Planck

Para evaluar su técnica, los investigadores analizaron ocho mapas de polarización producidos utilizando observaciones de Planck. Luego compararon sus hallazgos con los resultados de un enfoque establecido llamado análisis de Minami-Komatsu, que se utiliza para distinguir la rotación instrumental de la posible birefringencia cósmica. Aunque los dos métodos dependen de diferentes supuestos, produjeron resultados consistentes. Este acuerdo proporciona un importante chequeo independiente sobre cómo se están evaluando los errores de calibración de los detectores relativos.

El nuevo enfoque también tiene una limitación deliberada. Debido a que elimina cualquier rotación común a todos los mapas, no puede medir de manera independiente el ángulo de polarización general ni determinar cuánto pudo haber rotado la luz por el universo mismo. Establecer esa rotación absoluta aún requiere una referencia independiente para calibrar el ángulo general.

Para demostrar cómo sus hallazgos encajan con las mediciones existentes, los investigadores combinaron su reconstrucción de las diferencias de calibración relativas con el valor de calibración común inferido del análisis establecido. Esto produjo un ángulo estimado de birefringencia cósmica de 0.37 ± 0.12 grados, coincidiendo con el resultado de Minami-Komatsu. Es importante destacar que este acuerdo no confirma de manera independiente que la luz antigua haya rotado realmente. En cambio, muestra que el nuevo método puede reproducir resultados del marco existente mientras proporciona una forma separada de examinar posibles problemas de calibración.

Buscando ondas gravitacionales del universo temprano

La técnica también podría desempeñar un papel importante en otra gran búsqueda en cosmología: la búsqueda de ondas gravitacionales generadas durante los momentos más tempranos del universo. Para entender por qué, los científicos distinguen entre dos patrones de polarización en el fondo cósmico de microondas, conocidos como modos E y modos B. Los modos E fueron detectados por primera vez en 2002. Surgen de variaciones de densidad en el universo temprano y forman patrones de polarización simétricos. Los modos B tienen una apariencia diferente, presentando patrones que se asemejan a rizos o remolinos.

Una fuente conocida de modos B es el lente gravitacional, que ocurre cuando la gravedad de la materia entre la Tierra y el universo temprano dobla y distorsiona el camino de la luz antigua. Los científicos ya han observado modos B creados a través de este proceso. Sin embargo, los investigadores también están buscando un tipo diferente de modo B que podría haberse producido por ondas gravitacionales primordiales. Estas ondas en el espacio-tiempo pueden haber tenido su origen durante un período extremadamente temprano de rápida expansión cósmica, conocido como inflación. La señal distintiva de modo B asociada con esas ondas gravitacionales primordiales aún no ha sido detectada.

Encontrarla proporcionaría evidencia poderosa sobre ondas gravitacionales en el universo temprano y podría ofrecer un fuerte apoyo a modelos particulares de inflación cósmica, transformando potencialmente la comprensión de los científicos sobre cómo comenzó el universo.

Por qué las mediciones extremadamente precisas son importantes

El desafío es que incluso un leve error en la calibración de polarización de un telescopio puede hacer que parte de la señal de modo E, que es mucho más fuerte, aparezca incorrectamente como modos B. Esta contaminación podría hacer que un artefacto instrumental se asemeje a un emocionante descubrimiento cosmológico. El método de UC San Diego podría ayudar a prevenir tales errores al identificar diferencias en el ángulo de calibración de polarización entre grupos de detectores. Esto lo convierte en una herramienta potencialmente valiosa para futuros experimentos que buscan las firmas extremadamente tenues de ondas gravitacionales primordiales.

Este tipo de verificación independiente se volverá cada vez más importante a medida que los observatorios desarrollen la capacidad de medir la polarización cósmica con mayor precisión. Un ejemplo es el Observatorio Simons, donde Keating se desempeña como investigador principal. A medida que estos instrumentos se vuelvan más sensibles, los investigadores necesitarán métodos igualmente rigurosos para confirmar que las débiles señales que detectan son características genuinas del universo y no imperfecciones en su equipo.

“La detección de modos B primordiales transformaría nuestra comprensión del universo temprano, por lo que la medición debe sobrevivir a rigurosos controles de calibración”, dijo Keating. “Anto ha desarrollado un nuevo marco útil para probar la calibración del ángulo de polarización relativa. Esto se trata, en última instancia, de saber cuándo podemos confiar en una medición”.

Más allá del Modelo Estándar: materia oscura y energía oscura

La posibilidad de la birefringencia cósmica es particularmente fascinante porque podría revelar física que va más allá del Modelo Estándar. Aunque este marco ha sido notablemente exitoso al describir partículas fundamentales y sus interacciones, no puede explicar todo en el universo. Entre sus preguntas más importantes sin respuesta se encuentran la identidad de la materia oscura y el origen y la magnitud observada de la energía oscura. Juntas, estas componentes misteriosas representan aproximadamente el 95% de la densidad total de energía del universo.

Una posible explicación para la birefringencia cósmica implica un campo hipotético asociado con partículas similares a axiones. Tal campo podría interactuar con la luz y alterar gradualmente su polarización a medida que atraviesa el universo. Sin embargo, estas partículas no se han confirmado y no necesariamente serían responsables de la materia oscura. Otras explicaciones teóricas conectan la posible rotación con campos asociados a la energía oscura, el fenómeno misterioso vinculado a la expansión acelerada del universo.

Si la birefringencia cósmica se confirma, podría ofrecer una forma completamente nueva de investigar estos misterios cósmicos y revelar evidencia de leyes físicas más allá de las actualmente entendidas. Por ahora, el primer desafío es asegurar que la sutil señal pueda ser confiable. Al proporcionar a los investigadores otra forma de identificar posibles errores de medición, la nueva técnica fortalece la base para futuros descubrimientos que podrían remodelar nuestra visión del universo.