Un estudio realizado durante ocho años en Finlandia sorprendió a los investigadores al establecer una conexión entre el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas y sus capacidades cognitivas en la adolescencia. Los resultados indicaron que aquellos que pasaron más tiempo utilizando dispositivos digitales tendieron a mostrar mejores habilidades de procesamiento cognitivo, lo que desafía la idea común de que el uso de pantallas es inherentemente perjudicial para el desarrollo cerebral.

Los investigadores sugirieron que no es tanto la cantidad de tiempo que los niños dedican a las pantallas, sino cómo utilizan ese tiempo lo que puede tener un impacto significativo. Actividades que fomentan el aprendizaje, la creatividad y la resolución de problemas pueden ser particularmente beneficiosas. La investigación destacó la importancia de no eliminar completamente el tiempo de pantalla, sino de equilibrarlo con actividad física y experiencias que estimulen la mente.

Este hallazgo se produce en un contexto de creciente preocupación por la falta de actividad física entre los adolescentes. Un estilo de vida sedentario se ha asociado con un rendimiento académico deficiente, mientras que el ejercicio regular se sabe que apoya la función cerebral, especialmente en adultos. Sin embargo, los científicos aún tienen mucho que aprender sobre cómo la actividad física, el tiempo sentado y el uso de pantallas durante la infancia influyen en las habilidades de pensamiento en la adolescencia.

Las preguntas sobre este tema son especialmente relevantes, dado que la infancia y la adolescencia son períodos críticos para el desarrollo cerebral. Los cambios en la atención, la memoria y el aprendizaje durante estos años pueden tener consecuencias duraderas, afectando potencialmente las oportunidades educativas y las trayectorias profesionales en la vida adulta.

Para investigar estas relaciones, los investigadores finlandeses examinaron cómo el tiempo de pantalla, la actividad física y el comportamiento sedentario desde la infancia hasta la adolescencia se asociaron con el rendimiento cognitivo en los adolescentes. También exploraron si las conexiones variaban entre niños y niñas y si la intensidad de la actividad física hacía una diferencia.

Más tiempo en pantalla vinculado a mejores habilidades de pensamiento

Uno de los hallazgos más inesperados del estudio fue que un mayor tiempo frente a la pantalla durante la infancia se asoció con un mejor procesamiento cognitivo en la adolescencia.

El procesamiento cognitivo se refiere a las habilidades mentales que las personas utilizan para recibir información, prestar atención, recordar detalles, aprender cosas nuevas y resolver problemas. Estas habilidades desempeñan un papel importante en el rendimiento escolar y la toma de decisiones en la vida diaria.

Los hallazgos desafían la noción de que todo el tiempo de pantalla debe considerarse dañino. No obstante, los investigadores advierten que la relación puede depender de lo que los niños realmente hacen mientras utilizan dispositivos digitales. Ver videos, jugar juegos que requieren pensamiento estratégico y participar en actividades educativas pueden implicar niveles muy diferentes de esfuerzo mental.

"Los hallazgos sugieren que el tiempo de pantalla puede apoyar el procesamiento cognitivo de los niños y adolescentes. Presumiblemente, el punto esencial aquí es el tipo de actividades que realizan durante su tiempo de pantalla. Los maestros y padres deberían alentar a los niños a utilizar dispositivos y pantallas de manera que promuevan el pensamiento activo, la resolución de problemas, la creatividad y el aprendizaje", afirmó el investigador doctoral Petri Jalanko de la Universidad de Jyväskylä.

"No deberíamos considerar el tiempo de pantalla únicamente como perjudicial, sino buscar un equilibrio entre la actividad física y el tiempo de pantalla que fomente el pensamiento activo", resumió Jalanko.

El ejercicio afecta de manera diferente a los cerebros de niños y niñas

Los investigadores también descubrieron una imagen más compleja de cómo la actividad física se relaciona con el pensamiento y la memoria.

Entre las niñas, pasar más tiempo participando en actividad física de baja intensidad desde la infancia se asoció con una mejor memoria de trabajo durante la adolescencia. Para los niños, una mayor participación en actividad física guiada durante el mismo período se vinculó a una memoria de trabajo más sólida.

La memoria de trabajo es la capacidad del cerebro para retener y utilizar información temporalmente. Permite recordar instrucciones mientras se completa una tarea, seguir números durante cálculos mentales o mantener una conversación mientras se procesa nueva información.

La actividad física de baja intensidad generalmente incluye movimientos relativamente suaves que no aumentan sustancialmente la respiración o la frecuencia cardíaca. La actividad física guiada se refiere al ejercicio realizado con algún tipo de instrucción o supervisión, como deportes organizados o sesiones de ejercicio estructuradas.

Las diferencias entre niños y niñas sugieren que la relación entre el ejercicio y la salud cerebral puede depender de más que simplemente de cuánto se mueve una persona. El tipo de actividad, cómo está organizada y el sexo del individuo podrían influir en esta relación.

Otro hallazgo sorprendente sobre la actividad física

El estudio produjo otro resultado contraintuitivo. Los adolescentes que informaron pasar menos tiempo en actividad física no supervisada tendieron a desempeñarse mejor en las medidas de procesamiento cognitivo.

Sin embargo, cuando los investigadores utilizaron sensores portátiles para medir objetivamente el movimiento y la frecuencia cardíaca, no encontraron asociación entre la actividad física general o el tiempo sedentario y el rendimiento cognitivo.

Una posible explicación es que los dispositivos portátiles miden el movimiento sin revelar lo que una persona está haciendo realmente. Por ejemplo, un sensor puede registrar períodos de estar sentado o actividad física, pero no puede determinar si alguien está resolviendo un problema difícil, estudiando, participando en una actividad organizada o simplemente descansando.

Esta distinción podría ayudar a explicar por qué las respuestas a los cuestionarios revelaron relaciones que no eran evidentes en las mediciones de los sensores.

"Nuestro estudio indica que las conexiones entre la actividad física y el comportamiento sedentario con el procesamiento cognitivo son complejas y dependen del sexo, del tipo y del método de evaluación de la actividad física y del tiempo sedentario. Además, los niños y las niñas pueden beneficiarse de diferentes tipos de actividad física en función de la salud cerebral", añadió Jalanko.

"Sin embargo, necesitamos más estudios de intervención para descubrir las relaciones causales y las diferencias de sexo en este aspecto. Además, es importante examinar más específicamente los efectos de la intensidad de la actividad física en los cambios que ocurren en el procesamiento cognitivo."

Lo que reveló el estudio de ocho años

Los hallazgos provienen de un seguimiento de ocho años realizado como parte del estudio PANIC, un proyecto de investigación finlandés de larga duración que investiga la actividad física y la nutrición de los niños.

El análisis actual incluyó a 260 participantes, compuestos por 124 niñas y 136 niños. Su edad promedio en la evaluación adolescente fue de 15.8 años.

Los investigadores recopilaron información sobre la actividad física y el comportamiento sedentario utilizando tanto cuestionarios como dispositivos portátiles que combinaban el monitoreo de la frecuencia cardíaca con mediciones de movimiento. Este enfoque les permitió comparar las actividades reportadas por los participantes con los datos recopilados por los sensores.

Para evaluar las habilidades cognitivas, los investigadores utilizaron la batería de pruebas CogState, una colección de evaluaciones computarizadas diseñadas para medir aspectos del rendimiento mental. Las pruebas examinaron el aprendizaje, la atención y la memoria de trabajo.

Es importante destacar que los hallazgos muestran asociaciones y no causalidad. No establecen que aumentar el tiempo de pantalla mejore las habilidades de pensamiento de un niño o que reducir ciertos tipos de ejercicio produzca beneficios cognitivos. Se necesitan estudios de intervención, en los que los investigadores cambien deliberadamente las actividades de los participantes y midan los resultados, para determinar si estas relaciones son causales.

No obstante, los resultados ofrecen una perspectiva importante sobre el debate continuo sobre el uso de pantallas por parte de los niños. En lugar de tratar todo el tiempo dedicado a dispositivos digitales como igualmente dañino, los investigadores sugieren prestar más atención a si esas actividades fomentan el pensamiento activo y el aprendizaje.

La investigación también resalta la importancia de considerar diferentes formas de actividad física en lugar de centrarse exclusivamente en la cantidad total de ejercicio que los niños realizan.

En conjunto, los hallazgos sugieren que apoyar el desarrollo cerebral saludable puede requerir un enfoque más matizado, que combine actividad física con oportunidades de aprendizaje, creatividad y compromiso mental, incluidas las que tienen lugar en las pantallas.

El estudio fue publicado en la revista científica Pediatric Exercise Science.