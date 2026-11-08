Bajos niveles de testosterona aumentan un 18% el riesgo de muerte por cáncer en hombres

Un reciente estudio internacional reveló que los hombres con niveles muy bajos de testosterona enfrentan un riesgo significativamente mayor de morir por cáncer. La investigación, que involucró a más de 26,000 hombres, encontró que aquellos con concentraciones de testosterona por debajo de un umbral crítico presentaron un 18% más de riesgo de fallecer por esta enfermedad.

Curiosamente, los resultados indicaron que los niveles de testosterona no mostraron una conexión clara con el riesgo de cáncer de próstata. En cambio, el cáncer de próstata se relacionó más estrechamente con otras dos hormonas: la globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) y la hormona luteinizante.

El estudio, realizado por el Profesor Bu Yeap de la Universidad de Australia Occidental, se enmarca dentro del proyecto Androgens In Men Study (AIMS), que investiga la relación entre diferentes hormonas sexuales y el riesgo de cáncer y otros problemas de salud en hombres.

Los hallazgos fueron publicados en la revista The Lancet Healthy Longevity y se basaron en datos de 11 estudios a largo plazo realizados en Australia, Estados Unidos y Europa. Los investigadores analizaron muestras de sangre recolectadas a lo largo de la vida de los participantes, comparando las concentraciones hormonales con diagnósticos y muertes por cáncer en las décadas siguientes.

Los investigadores identificaron que los niveles de testosterona en hombres jóvenes saludables suelen oscilar entre 10 y 30 nanomoles por litro (nmol/L), aunque tienden a disminuir con la edad. Se determinó que cuando los niveles de testosterona caen por debajo de 8.6 nmol/L, el riesgo de cáncer comienza a aumentar.

El Profesor Yeap enfatizó que, aunque los resultados muestran una asociación entre bajos niveles de testosterona y un mayor riesgo de cáncer, no establecen que la baja testosterona cause cáncer. Sin embargo, sugieren que la medición de los niveles de testosterona podría ayudar a los médicos a identificar a hombres que podrían enfrentar mayores riesgos de salud en el futuro.

Además, el estudio aclaró que, a pesar de la conexión entre bajos niveles de testosterona y resultados adversos en cáncer, esto no debe interpretarse como una recomendación para tomar suplementos de testosterona. El Profesor Yeap indicó que no hay evidencia de que la administración de testosterona reduzca el riesgo de cáncer.

En cambio, niveles inesperadamente bajos de testosterona podrían ser una señal para realizar una evaluación médica más exhaustiva, que podría revelar condiciones subyacentes o factores de riesgo que necesiten atención.

El estudio también destacó una distinción importante entre la testosterona y otras hormonas involucradas en la función reproductiva masculina. Aunque los niveles bajos de testosterona se asociaron con un mayor riesgo general de cáncer y mortalidad, el cáncer de próstata mostró un patrón diferente en sus asociaciones hormonales.