Avances del CONICET en la restauración de vieiras en Chubut para la pesca sostenible

Investigadores del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR), perteneciente al CONICET, llevaron a cabo exitosos ensayos para la restauración de los bancos naturales de vieiras en el golfo San José, Chubut. Este proyecto busca fortalecer la pesca artesanal y promover el uso sustentable de un recurso de gran importancia comercial en la región.

La iniciativa, liderada por el becario posdoctoral Leandro Getino Mamet y el investigador Gaspar Soria, comenzó en el verano de 2025 con la captación de semillas de vieira a través de colectores artificiales. Estas semillas fueron sembradas en el fondo marino en un área específica del golfo. "Las vieiras son hermafroditas y desovan en el agua, lo que permite la creación de larvas que buscan asentarse sobre sustratos adecuados. Nosotros les proporcionamos un material que les resulta atractivo: la red Netlon", explicó Getino Mamet. Luego de varios meses de crecimiento, las vieiras alcanzaron tamaños cercanos a los permitidos para su captura.

El monitoreo reveló que las vieiras repobladas crecieron de manera similar a las que se encuentran en su hábitat natural. Sin embargo, surgieron desafíos, como la colonización de los colectores por ascidias, conocidas como "papas de mar", que complicaron la recolección de semillas. En 2026, el equipo abordó esta problemática mediante experimentos de limpieza y el diseño de nuevos colectores, logrando un aumento significativo en la cantidad de semillas recolectadas.

Los investigadores afirmaron que, aunque los ensayos fueron a escala experimental, demostraron la viabilidad del repoblamiento como una estrategia para restaurar los bancos de vieira y fortalecer la pesca artesanal. El próximo paso del proyecto incluye la instalación de un mayor número de colectores, con el apoyo de la Fundación Williams, colaborando estrechamente con los marisqueros locales para evaluar la efectividad de este sistema en condiciones reales de trabajo.