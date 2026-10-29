Un solo signo cerebral podría explicar los síntomas más desconcertantes de la esquizofrenia

Investigadores de la Universidad McGill han descubierto un signo cerebral debilitado que podría ayudar a explicar la variedad de síntomas que presenta la esquizofrenia, incluyendo dificultades en la percepción, el movimiento y el habla. Este hallazgo sugiere que problemas que parecen no estar relacionados podrían, en realidad, derivar de una disfunción común en el procesamiento de la información cerebral.

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico complejo que afecta la manera en que las personas perciben el mundo, interactúan con su entorno y se comunican con los demás. Tradicionalmente, estos síntomas se han estudiado como características separadas de la enfermedad, pero la nueva investigación indica que podrían tener más en común de lo que se pensaba.

El estudio, publicado en Science Advances, involucró a científicos del Centro de Imágenes Cerebrales McConnell, la Universidad de Montreal, el Centro de Investigación del Centro de Salud de la Universidad de Montreal y el Centro de Investigación Douglas. Los hallazgos apuntan a un mecanismo cerebral común que podría ayudar a explicar varios síntomas distintos de la esquizofrenia.

Un signo cerebral debilitado vincula múltiples síntomas de la esquizofrenia

Para investigar esta conexión, los investigadores examinaron la actividad cerebral en la banda beta en 25 personas diagnosticadas con esquizofrenia y 25 participantes sanos. La actividad en la banda beta se refiere a patrones rítmicos de actividad eléctrica en el cerebro que están involucrados en la coordinación del procesamiento de información, la percepción y el movimiento.

Los participantes realizaron tareas diseñadas para evaluar la precisión con la que podían juzgar el tiempo de la información visual y auditiva. Además, los investigadores analizaron su habla en busca de signos de pensamiento y comunicación desorganizados.

Los resultados revelaron un patrón notable. Las personas con esquizofrenia mostraron una actividad en la banda beta más débil y lenta que los del grupo de control. Más importante aún, los participantes con las anomalías más pronunciadas en esta señal cerebral también tendieron a tener más dificultades para procesar el tiempo de las imágenes y sonidos, así como un habla más desorganizada y síntomas clínicos más severos.

Estos tres aspectos de la esquizofrenia suelen investigarse de manera independiente. El hallazgo de que todos estaban asociados con cambios en la misma señal cerebral sugiere que un proceso subyacente compartido podría contribuir a los diversos efectos del trastorno.

Una nueva ventana a cómo el cerebro procesa la realidad

La doctora Lena Palaniyappan, autora principal del estudio y profesora de psiquiatría en la Universidad McGill, expresó: "Esto nos brinda evidencia temprana pero convincente de que medir las operaciones del cerebro, especialmente cómo construye y revisa su propio modelo del mundo, podría ayudarnos a apreciar que hay un hilo común detrás de la confusa variedad de síntomas que vemos en trastornos como la esquizofrenia".

El cerebro utiliza constantemente la información sensorial entrante para desarrollar y actualizar su comprensión del entorno. Este proceso ayuda a las personas a interpretar lo que ven y oyen, anticipar eventos y coordinar sus acciones. Los nuevos hallazgos sugieren que las interrupciones en este proceso podrían ayudar a explicar por qué la esquizofrenia afecta varios aspectos del comportamiento y la percepción.

Los investigadores utilizaron magnetoencefalografía de alta resolución, o MEG, para medir la actividad cerebral. Esta técnica de imagen detecta los pequeños campos magnéticos generados por la actividad eléctrica en el cerebro, permitiendo a los científicos rastrear cambios en las señales neuronales con una precisión excepcional. Las exploraciones se realizaron en el Centro de Imágenes Cerebrales McConnell en el Instituto-Hospital Neurológico de Montreal.

La investigadora Hsi (Tiana) Wei, autora principal del estudio y becaria postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría de McGill, comentó: "Lo que nos sorprendió fue que la misma señal cerebral debilitada seguía apareciendo donde sea que miráramos, ya fuera que los pacientes procesaran un sonido, una imagen o completaran un movimiento. Ver el mismo patrón en estos diferentes dominios sugiere que podría haber un proceso subyacente común que vincula los síntomas".

¿Podría el descubrimiento ayudar a detectar la psicosis más temprano?

Más allá de proporcionar nuevas perspectivas sobre la esquizofrenia, los hallazgos podrían ayudar a los investigadores a identificar a los jóvenes que tienen un mayor riesgo de desarrollar psicosis. La psicosis implica una interrupción en cómo alguien percibe o interpreta la realidad y puede incluir experiencias como alucinaciones o delirios.

La identificación temprana es especialmente importante porque los primeros signos de la esquizofrenia suelen aparecer durante la adolescencia, pero pueden pasar desapercibidos durante un período prolongado.

La doctora Palaniyappan añadió: "La primera señal de la esquizofrenia comienza en nuestra adolescencia, pero a menudo se pasa por alto durante mucho tiempo. Si este hallazgo se confirma en muestras más grandes, podríamos tener un método potencialmente útil para identificar a quienes, entre los jóvenes que buscan ayuda por problemas de salud mental, necesitan apoyo adicional para prevenir la psicosis".

No obstante, los investigadores enfatizaron que los resultados son preliminares. El estudio incluyó solo 50 participantes, y será necesaria una investigación adicional que involucre grupos más grandes e independientes para determinar cuán confiablemente la señal cerebral está asociada con las alteraciones del habla y la severidad de los síntomas en general.

La doctora Wei concluyó: "Este es un primer estudio de tamaño modesto, y las asociaciones con el habla y la severidad clínica deberán probarse en muestras independientes más grandes antes de que podamos estar seguros de ellas". Si futuros estudios confirman los hallazgos, medir la actividad en la banda beta podría convertirse en una herramienta útil para identificar a las personas que necesitan apoyo más temprano. Además, la señal cerebral podría ser investigada como un posible objetivo para tratamientos futuros de la esquizofrenia.