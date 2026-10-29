Investigadora del CONICET transforma residuos industriales en biomateriales alternativos a plásticos

Melina Nisenbaum, investigadora del CONICET, recibió la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 en la categoría junior. Este reconocimiento se otorgó por su trabajo en el desarrollo de un proceso que transforma residuos industriales en biomateriales alternativos a los plásticos, en un esfuerzo por promover la economía circular.

El proyecto premiado, titulado "Proceso de biofabricación de celulosa bacteriana a partir de residuos industriales para la producción de biomateriales flexibles sustitutos de plásticos sintéticos", busca aprovechar la capacidad de ciertos microorganismos para producir celulosa utilizando como materia prima residuos industriales. Esta innovación tiene el potencial de ofrecer alternativas ecológicas a los plásticos convencionales en sectores como el textil y el de envases.

La distinción fue parte de un certamen organizado por el CONICET, el Institut français d’Argentine y TotalEnergies Argentina, que premia propuestas con potencial de innovación y transferencia tecnológica. Nisenbaum explicó que el objetivo principal es transformar materiales de bajo valor en recursos tecnológicos que puedan utilizarse para desarrollar alternativas a los plásticos sintéticos.

La investigación nació de la colaboración con el emprendimiento +USO, que trabaja con biomateriales textiles a partir de celulosa bacteriana. Actualmente, este emprendimiento utiliza celulosa generada como subproducto de la elaboración de kombucha, pero se busca una producción más controlada y reproducible, independiente de excedentes de la industria de bebidas.

La celulosa bacteriana es un biopolímero que presenta propiedades estructurales únicas, como elevada pureza y capacidad de retención de agua. Estas características la hacen adecuada para desarrollar materiales con diversas funcionalidades. El equipo de Nisenbaum trabaja con cultivos microbianos que interactúan durante el proceso, buscando reemplazar nutrientes convencionales por residuos orgánicos de la industria.

Los primeros ensayos mostraron que residuos como borra de café y bagazo de cerveza podían sostener la producción de celulosa bacteriana. Estos resultados permitirán avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo tecnológico y escalado del proceso de producción.

El proyecto se inscribe en los principios de la economía circular, investigando nuevas formas de aprovechar subproductos industriales como recursos valiosos. Nisenbaum destacó la importancia de generar vínculos entre el sistema científico y el sector productivo para abordar desafíos ambientales y productivos.

Además de recibir un monto de tres mil euros, la distinción incluye un subsidio para una estadía de investigación en Francia, donde se espera fortalecer capacidades y explorar nuevas oportunidades de colaboración científica.

Finalmente, Nisenbaum subrayó el carácter colectivo de este reconocimiento, que refleja el trabajo conjunto de investigadores, estudiantes y colaboradores. Este premio no solo valida la investigación en Argentina, sino que también impulsa el avance hacia tecnologías con gran potencial por explorar.