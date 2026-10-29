Los edulcorantes artificiales pueden acelerar el envejecimiento cerebral, según un nuevo estudio

Los edulcorantes artificiales, a menudo considerados como una alternativa más saludable al azúcar, podrían tener efectos adversos para la salud cerebral a largo plazo, según un nuevo estudio publicado en Neurology, la revista médica de la American Academy of Neurology. La investigación, que analizó datos de casi 13,000 adultos en Brasil, encontró que aquellos que consumieron la mayor cantidad de edulcorantes bajos y sin calorías experimentaron un deterioro cognitivo significativamente más rápido que los que consumieron menos.

El estudio incluyó siete edulcorantes comunes: aspartame, sacarina, acesulfame-K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa. Estos ingredientes son habituales en productos ultraprocesados como refrescos dietéticos, aguas saborizadas, yogures y postres bajos en calorías. Algunos de ellos también se venden por separado para endulzar alimentos y bebidas.

La autora del estudio, Claudia Kimie Suemoto, MD, PhD, de la Universidad de São Paulo, destacó que "los edulcorantes bajos y sin calorías son vistos como una alternativa saludable al azúcar; sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que ciertos edulcorantes pueden tener efectos negativos sobre la salud cerebral con el tiempo".

Es importante señalar que el estudio muestra una asociación y no una relación de causa-efecto comprobada. Por lo tanto, no se puede concluir que el consumo de estos edulcorantes cause directamente daños cerebrales o pérdida de memoria.

Seguimiento de casi 13,000 adultos durante ocho años

Para investigar la posible conexión entre los edulcorantes y la salud cognitiva, los investigadores analizaron datos de 12,772 adultos que, en promedio, tenían 52 años al comienzo del estudio y fueron seguidos durante aproximadamente ocho años. Al inicio del estudio, los participantes completaron cuestionarios dietéticos detallados que describían los alimentos y bebidas consumidos en el año anterior. Con base en estas respuestas, se estimó la ingesta diaria de los siete edulcorantes.

Los participantes se dividieron en tres grupos según la cantidad de edulcorantes consumidos. El grupo con menor consumo promedió 20 miligramos por día (mg/día), mientras que el grupo con mayor consumo promedió 191 mg/día. Para comparación, 191 miligramos de aspartame es aproximadamente la cantidad que se encuentra en una lata de refresco dietético.

Entre los siete edulcorantes analizados, el sorbitol tuvo la ingesta promedio más alta, con 64 mg/día. Este edulcorante pertenece a una categoría conocida como alcoholes de azúcar, que proporcionan dulzura y se utilizan comúnmente como sustitutos del azúcar.

Durante el estudio, los participantes realizaron evaluaciones cognitivas en tres momentos: al inicio, a la mitad y al final del estudio. Estas pruebas midieron varias habilidades esenciales para el funcionamiento mental cotidiano, incluida la memoria, el lenguaje y la velocidad de procesamiento de información.

Consumo elevado de edulcorantes vinculado a un 62% de deterioro cognitivo más rápido

Los resultados revelaron una diferencia notable entre las personas que consumieron la mayor cantidad de edulcorantes y aquellas que consumieron menos. Tras ajustar por factores que podrían influir en la salud cognitiva, como la edad, el sexo, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, se descubrió que los participantes del grupo de mayor consumo experimentaron un 62% de deterioro más rápido en sus habilidades de pensamiento y memoria en comparación con aquellos en el grupo de menor consumo.

Esta diferencia equivalió a aproximadamente 1.6 años adicionales de envejecimiento cognitivo durante el período del estudio. Incluso el consumo moderado se asoció con diferencias medibles: los participantes del grupo intermedio experimentaron un 35% de deterioro más rápido que aquellos que consumieron menos, equivalente a aproximadamente 1.3 años adicionales de envejecimiento cognitivo.

Esas estimaciones describen cambios en el rendimiento de las pruebas cognitivas, en lugar de una medición directa del envejecimiento biológico del cerebro. Además, no significa que todos los que consumen edulcorantes artificiales experimentarán problemas de memoria.

Vínculos más fuertes encontrados en adultos menores de 60 años y personas con diabetes

Al examinar diferentes grupos de edad, los investigadores descubrieron que la asociación no era consistente en todos los participantes. Entre los adultos menores de 60 años, un mayor consumo de edulcorantes se vinculó a un deterioro más rápido en la fluidez verbal y el rendimiento cognitivo general. Sin embargo, no se encontró una asociación similar entre los participantes mayores de 60 años.

La relación también fue más fuerte en personas con diabetes que en aquellas sin la enfermedad, lo que es especialmente relevante, ya que las personas con diabetes suelen recurrir a los edulcorantes para ayudar a controlar su ingesta de azúcar.

Al examinar los edulcorantes individualmente, se reveló otra distinción importante. Seis de los siete edulcorantes se asociaron con un deterioro más rápido en el rendimiento cognitivo general, particularmente en la memoria. Estos seis fueron aspartame, sacarina, acesulfame-K, eritritol, sorbitol y xilitol. La tagatosa fue la excepción, ya que no se encontró asociación entre su consumo y el deterioro cognitivo en este estudio.

¿Deberían las personas replantearse el uso de edulcorantes artificiales?

Los hallazgos plantean preguntas importantes sobre si reemplazar el azúcar con alternativas bajas en calorías siempre ofrece los beneficios para la salud que los consumidores esperan, especialmente en lo que respecta al cerebro. Suemoto indicó que "aunque encontramos vínculos con el deterioro cognitivo en personas de mediana edad, tanto con diabetes como sin ella, las personas con diabetes son más propensas a utilizar edulcorantes artificiales como sustitutos del azúcar". Más investigaciones son necesarias para confirmar estos hallazgos y explorar si otras alternativas de azúcar refinadas, como la salsa de manzana, la miel, el jarabe de arce o el azúcar de coco, pueden ser opciones efectivas.

Los investigadores también reconocieron varias limitaciones. El análisis no cubrió todos los edulcorantes artificiales disponibles en el mercado, por lo que los hallazgos no pueden aplicarse necesariamente a todos los sustitutos de azúcar. Además, la información dietética provino de los recuerdos de los participantes sobre lo que habían comido y bebido, lo que puede no reflejar con precisión el consumo real de edulcorantes. El diseño observacional también significa que otros factores podrían ayudar a explicar la relación entre la ingesta de edulcorantes y el deterioro cognitivo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores por considerar varias diferencias de salud importantes.

Se necesitarán más estudios para determinar si los edulcorantes en sí contribuyen a los cambios en la función cerebral, por qué ciertos grupos parecen verse más afectados y si diferentes alternativas de azúcar producen resultados diferentes a largo plazo.

La investigación fue apoyada por el Ministerio de Salud de Brasil, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.