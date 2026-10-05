Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre

FOTO: El presidente del gobierno de España convoca elecciones anticipadas ante crisis de vivienda

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre, tras una derrota parlamentaria de su coalición y en medio de protestas por la crisis de acceso a la vivienda.

En una comparecencia desde La Moncloa, el mandatario reconoció errores de su gestión y objetivos pendientes. "Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto", expresó.

"Es verdad que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, los servicios públicos y del acceso a la vivienda", agregó.

Sánchez sostuvo que corresponde a la ciudadanía definir el rumbo del país. "Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras", afirmó.

La convocatoria se conoció después de que el Gobierno no consiguiera aprobar el viernes en el Congreso una legislación de emergencia para afrontar la crisis habitacional. Esa derrota parlamentaria fue considerada un factor clave para el llamado anticipado a las urnas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el fin de semana, miles de personas se movilizaron en distintas ciudades de España para reclamar una mayor protección para los inquilinos.

Las medidas que presentó el gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez surgieron tras la indignación por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que no pudo afrontar un fuerte aumento del alquiler.

Aunque días después se alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble para que la jubilada pudiera regresar a su casa, el caso desencadenó protestas en todo el país.

Los manifestantes exigieron alquileres más bajos, el fin de los desalojos y la prohibición de que los fondos de inversión, conocidos en España como "fondos buitre", compren propiedades.

Tras el anuncio electoral, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, celebró el adelanto de los comicios. "Por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles", manifestó.

El dirigente opositor planteó que la disputa excede la competencia entre su partido y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). "Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Adrián Cragnolini, corresponsal de Cadena 3 en España.