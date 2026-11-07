El respaldo a Israel divide a Estados Unidos y abre un nuevo frente político para Trump

JERUSALÉN (AP) — En un corto período de tiempo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de reducir la asistencia financiera a Israel, mientras que un acérrimo crítico del país logró una victoria significativa en una contienda senatorial. Además, el vicepresidente de EEUU indicó que las relaciones entre la Casa Blanca y el país hebreo influyeron en la aplastante derrota electoral de su partido.

Este cambio se produce en un contexto de creciente descontento, impulsado por la reciente y devastadora campaña militar israelí en Gaza y el enfrentamiento contra Irán, lo que ha fracturado el apoyo bipartidista estadounidense hacia Israel, que ha existido durante varias décadas. La división es evidente entre los demócratas, quienes están profundamente polarizados sobre el tema, y los republicanos, que han comenzado a criticar cada vez más las acciones del gobierno israelí.

En Israel, los opositores al primer ministro Benjamin Netanyahu lo acusan de haber manejado de manera ineficaz las relaciones con su aliado más cercano. Sin embargo, las divisiones dentro del país son más profundas y es probable que persistan, incluso si se forma un nuevo gobierno tras las recientes elecciones.

Desde la izquierda, muchos estadounidenses ven a Israel como un paria internacional, particularmente debido a la guerra en Gaza y la expansión violenta de los asentamientos en Cisjordania. Por otro lado, algunos en la derecha argumentan que Israel ha socavado la promesa de Trump de "Estados Unidos primero", acusándolo de involucrar a Washington en un conflicto costoso e innecesario con Teherán.

"Algo fundamental ha cambiado", expresó Michael Oren, historiador y exembajador israelí en Estados Unidos. "Mi hipótesis de trabajo es que el llamado a cortar la ayuda militar es apenas el comienzo".

Aún no está claro si las declaraciones de Trump sobre eliminar alrededor de 4.000 millones de dólares en ayuda militar anual a Israel, realizadas en una entrevista con Fox News, representan una política oficial o si fueron simplemente un intento de influir en los votantes el día de las elecciones. La Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de aclaración.

Netanyahu ha elogiado a Trump como el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca. Durante su primer mandato, Trump alteró décadas de política estadounidense al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y legitimó los asentamientos judíos, considerados ilegales por la mayoría de la comunidad internacional. En su segundo mandato, se unió a Israel en las guerras contra Irán.

Horas después de las declaraciones de Trump, se conocieron resultados electorales que mostraban una oleada de victorias demócratas en todo el país, incluido el crucial estado de Michigan, donde Abdul El-Sayed derrotó a su oponente republicano. El-Sayed ha acusado a Israel de genocidio en Gaza, una afirmación que Israel niega rotundamente.

El vicepresidente JD Vance, visto como un potencial sucesor de Trump, ha intentado distanciarse de la guerra con Irán y ha adoptado un tono más crítico hacia Israel. En un análisis posterior a las elecciones publicado en redes sociales, Vance mencionó que un encuestador le indicó que los republicanos deben realizar cuatro cambios para recuperar a los votantes: "1) Terminar la guerra 2) Centrarse en el costo de vida/la inflación 3) Poner a Estados Unidos primero 4) Cambiar nuestra relación con Israel".

"Esto, claramente, no augura nada bueno", comentó Chuck Freilich, exasesor adjunto de seguridad nacional en Israel. El llamado de Vance a un cambio resuena en una facción específica del Partido Republicano, la más derechista y aislacionista, representada por Tucker Carlson.

Durante décadas, Estados Unidos ha otorgado miles de millones de dólares en asistencia y armamento avanzado a Israel, además de protegerlo de críticas en foros internacionales como la ONU. Los defensores de esta ayuda la consideran una inversión en un aliado estratégico en una región peligrosa. En cambio, críticos como El-Sayed argumentan que ha financiado la expansión de los asentamientos israelíes, debilitando las posibilidades de una solución de dos Estados con los palestinos.

Después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden eludió al Congreso para aprobar ventas de armas de emergencia, aunque pausó un envío de bombas en el pico de la guerra en Gaza. No obstante, continuó con la ayuda militar. Trump también aprobó miles de millones en ventas de armas a Israel. Un estudio del año pasado reveló que Washington había proporcionado 21.700 millones de dólares en ayuda a Israel desde el inicio del conflicto.

Michael Singh, director gerente del Washington Institute for Near East Policy, advirtió que un recorte en la ayuda estadounidense "sin duda dejaría a los israelíes en apuros y sería un cambio unilateral significativo en la relación entre Estados Unidos e Israel". Israel tendría que financiar la compra de armamento estadounidense por su cuenta, ya sea solicitando préstamos o aumentando impuestos, explicó Singh, quien fue director sénior para Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush.

Netanyahu ha manifestado su deseo de que Israel deje de depender de la ayuda militar de Washington en los próximos diez años, buscando establecer una asociación más equilibrada en la que Israel no dependa de los contribuyentes estadounidenses, mientras comparte sus propias capacidades tecnológicas y de inteligencia.

"El primer ministro ha estado trabajando con Trump para hacer la transición correcta, de la ayuda hacia la asociación y la inversión mutua", indicó Doron Spielman, portavoz de Netanyahu, en una entrevista reciente con Fox. Netanyahu no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Trump.

A pesar de haber perdido su mayoría parlamentaria en las recientes elecciones, la situación de Netanyahu en el cargo no está asegurada. Un nuevo gobierno liderado por su principal adversario, Gadi Eisenkot, exjefe militar, podría adoptar medidas para mitigar las críticas, como frenar la violencia de los colonos. Sin embargo, en gran medida, continuaría con las políticas hacia los palestinos que han generado descontento en Estados Unidos.

Este distanciamiento se hizo evidente cuando Yair Lapid, un prominente miembro de la coalición anti-Netanyahu, sugirió en X que un nuevo gobierno debería enviar una delegación a Estados Unidos para mejorar las relaciones con la Casa Blanca y el Congreso. Brad Lander, un recién elegido diputado demócrata de Nueva York, quien fue detenido brevemente por fuerzas israelíes en Cisjordania, criticó la falta de entendimiento de Lapid.

"Como alguien que ganó un escaño en el Congreso anoche, y que se preocupa por Israel: no están escuchando lo que los votantes estadounidenses —judíos y no judíos— están diciendo. No estamos desesperados por una gira electoral. Estamos ansiosos por ver respeto por el derecho internacional y los derechos humanos", escribió Lander.

Freilich, el exfuncionario de seguridad israelí, advirtió que si Netanyahu permanece en el cargo, "la espiral descendente aumentará y quizás incluso empeore". Si Eisenkot asume el poder, "podría iniciar un proceso que tal vez sea generacional. Sin duda, se necesitarán de 10 a 20 años para deshacer el daño que Netanyahu ha causado", concluyó Freilich.