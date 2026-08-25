Dido y Eneas: una ópera para enamorar al público nuevo y cautivar con su historia

FOTO: La ópera Dido y Eneas se presenta en el teatro Comedia

Córdoba se prepara para recibir la ópera Dido y Eneas, dirigida por Esteban Conde Ferreyra, quien destacó en Cadena 3 la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la producción. La obra, interpretada por el coro y la orquesta municipal, incluye un elenco de danza-teatro que suma una nueva dimensión a la presentación.

"Dido y Eneas es una hermosa ópera para un primer público", explicó el director del Coro Municipal de Córdoba y director General de la Ópera. Esta obra, de apenas 60 minutos, ofrece una mezcla dinámica de solistas, coro y orquesta, ideal para atraer a nuevos espectadores. Además se adapta a la mente de Dido, interpretando sus pensamientos y emociones en escena.

Cecilia Morsicato, pianista de la producción, señaló que el proceso de ensayos ha sido intenso y abarca casi 100 personas entre coros, orquesta y bailarines. "Estamos en los últimos ensayos y venimos bien", afirma, mientras comparte el desafío de reducir el repertorio para la orquesta.

El barítono Federico Finocchiaro, quien interpreta a Eneas, destacó la complejidad del papel: "Es un rol que los suelen abordar tenores, pero también tiene una tesitura alta para un barítono". En una de las escenas culminantes, Eneas enfrenta el dilema de seguir su destino o permanecer con Dido, lo que añade un tono dramático al espectáculo.

La producción busca atraer a un público más amplio, facilitando la comprensión de la narrativa a través de sobretitulados que traducen las letras. "La primera ópera puede ser abrumadora, pero esta es dinámica y accesible", afirman.

La obra estará en cartelera los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 20:00 en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254). Entradas a la venta en Ticketet.