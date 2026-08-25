Dido y Eneas: una ópera para enamorar al público nuevo y cautivar con su historia
La ópera Dido y Eneas se presenta en Córdoba, prometiendo una experiencia conmovedora y accesible para todos. Estudiantes y músicos locales se unen en esta producción innovadora.
25/08/2026 | 19:31Redacción Cadena 3
FOTO: La ópera Dido y Eneas se presenta en el teatro Comedia
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Córdoba se prepara para recibir la ópera Dido y Eneas, dirigida por Esteban Conde Ferreyra, quien destacó en Cadena 3 la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la producción. La obra, interpretada por el coro y la orquesta municipal, incluye un elenco de danza-teatro que suma una nueva dimensión a la presentación.
"Dido y Eneas es una hermosa ópera para un primer público", explicó el director del Coro Municipal de Córdoba y director General de la Ópera. Esta obra, de apenas 60 minutos, ofrece una mezcla dinámica de solistas, coro y orquesta, ideal para atraer a nuevos espectadores. Además se adapta a la mente de Dido, interpretando sus pensamientos y emociones en escena.
Cecilia Morsicato, pianista de la producción, señaló que el proceso de ensayos ha sido intenso y abarca casi 100 personas entre coros, orquesta y bailarines. "Estamos en los últimos ensayos y venimos bien", afirma, mientras comparte el desafío de reducir el repertorio para la orquesta.
El barítono Federico Finocchiaro, quien interpreta a Eneas, destacó la complejidad del papel: "Es un rol que los suelen abordar tenores, pero también tiene una tesitura alta para un barítono". En una de las escenas culminantes, Eneas enfrenta el dilema de seguir su destino o permanecer con Dido, lo que añade un tono dramático al espectáculo.
La producción busca atraer a un público más amplio, facilitando la comprensión de la narrativa a través de sobretitulados que traducen las letras. "La primera ópera puede ser abrumadora, pero esta es dinámica y accesible", afirman.
La obra estará en cartelera los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, a las 20:00 en la Sala Mayor del Teatro Comedia (Rivadavia 254). Entradas a la venta en Ticketet.
Lectura rápida
¿Qué obra se presentará en Córdoba? La ópera Dido y Eneas.
¿Quién es el director de la producción? El director es Esteban Conde Ferreyra.
¿Cuándo se llevará a cabo la obra? La obra estará en cartelera los días 28, 29 y 30 de agosto.
¿Dónde se realizará la presentación? En la Sala Mayor del Teatro Comedia.
¿Por qué se considera accesible para nuevos públicos? Se facilitan sobretitulados que traducen las letras, haciendo la narrativa más comprensible.