Córdoba recibe una nueva edición de la Expo Cuchillos con artesanos y piezas de colección

Córdoba será sede de una nueva edición de la Expo Cuchillos, un encuentro que reunirá a artesanos, fabricantes y aficionados a la cuchillería durante el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

La muestra tendrá lugar en el Centro Cultural Córdoba, ubicado en avenida Poeta Lugones, y podrá visitarse de 10:30 a 20, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca poner en valor el trabajo artesanal detrás de cada pieza y acercar al público al universo de la forja, las técnicas de fabricación y los distintos estilos de cuchillos.

En diálogo con Cadena 3, Ariel Valdivieso, especialista en la materia, explicó que uno de los objetivos centrales de la exposición es que los visitantes puedan conocer personalmente a los artesanos y descubrir el proceso de elaboración de estos productos.

"Buscamos que la gente pueda encontrarse con los artesanos y adquirir una pieza única", señaló.

La cuchillería artesanal ocupa un lugar particular dentro de las costumbres argentinas, especialmente por su vínculo con los asados y las reuniones entre amigos y familiares.

"Un cuchillo artesanal es algo que se disfruta en un asado, en compartir con amigos", destacó Valdivieso, al referirse al valor cultural que tienen estas piezas.

La exposición permitirá conocer una amplia variedad de diseños, materiales y técnicas de fabricación. Cada cuchillo tiene características propias y refleja el conocimiento y la dedicación de quien lo realiza.

"Los cuchillos son todos distintos y cada uno tiene su historia y técnica de forja", agregó el especialista.

Uno de los atractivos de la Expo Cuchillos Córdoba será la diversidad de productos disponibles. Los visitantes encontrarán desde piezas de producción más económica hasta cuchillos artesanales de colección que pueden superar los 2.500 dólares.

Esta variedad permitirá que tanto quienes se acercan por primera vez a la cuchillería como los coleccionistas experimentados encuentren propuestas de acuerdo con sus intereses y posibilidades.

Además de la posibilidad de adquirir productos, el público podrá intercambiar experiencias con los fabricantes y conocer más sobre un oficio que combina tradición, técnica y creatividad.

Los organizadores destacaron que la exposición no estará enfocada exclusivamente en la comercialización, sino que también funcionará como un espacio de encuentro para los apasionados por la cuchillería y las producciones artesanales.

La cita será en el Centro Cultural Córdoba, sobre avenida Poeta Lugones, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10:30 a 20.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la actividad estará abierta a todo público.

Entrevista de "Amamos Argentina"