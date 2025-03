Un ex titular de AFIP confesó extorsión a empresarios y complicidad con un juez

FOTO: Raúl Carlos Vaudagna, ex jefe de AFIP. (Foto: archivo)

Un terremoto judicial sacude a la provincia de Santa Fe tras la confesión de Raúl Carlos Vaudagna, ex jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Santa Fe y Rosario, quien se acogió a la figura del arrepentido.

Vaudagna admitió haber extorsionado a empresarios, asesorado a otros para evadir impuestos y enriquecerse ilícitamente, todo en complicidad con el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien ahora enfrenta pedidos renovados de destitución.

El caso, que lleva años bajo investigación por parte de ocho fiscales de distintas jurisdicciones —Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Reconquista—, dio un giro decisivo el pasado 18 de marzo, cuando Vaudagna firmó un acuerdo de juicio abreviado. A cambio de no ir preso, el exfuncionario aceptó una pena de tres años de prisión condicional, que cumplirá en su domicilio, y prometió entregar información clave que compromete a una red de empresarios, exfuncionarios y hasta el propio poder judicial.

Delitos confesados: extorsión, evasión y enriquecimiento ilícito

Vaudagna, quien durante años estuvo a cargo de recaudar impuestos y controlar el cumplimiento fiscal, reconoció haber cometido una serie de delitos graves. Por un lado, asesoró a empresarios sobre cómo evadir tributos, como el impuesto a las ganancias. Por otro, extorsionó a financistas y dueños de empresas con amenazas de inventarles causas o exponer irregularidades a menos que "arreglaran" con él. "Vos querés que esto no trascienda, tenés que pagar", era el mensaje implícito, según reveló.

El ex titular de AFIP admitió que estas maniobras le permitieron amasar una fortuna personal, incluyendo empresas lácteas y avícolas, mutuales, propiedades y vehículos registrados a su nombre y el de su familia. Su abogado defensor emitió un comunicado este jueves confirmando que Vaudagna proporcionará a la justicia las direcciones exactas de todos los bienes adquiridos ilícitamente para que sean confiscados, como parte del acuerdo con la fiscalía.

El rol del juez Bailaque: un aliado clave

El escándalo toma una dimensión aún más grave con la implicación del juez federal Marcelo Bailaque, señalado por Vaudagna como su principal cómplice en el esquema de extorsión. Según la confesión, Bailaque facilitaba las maniobras desde el ámbito judicial, ayudando a "frenar inspecciones" o a no avanzar en investigaciones a cambio de sobornos. Este vínculo no solo compromete al ex jefe de AFIP, sino que pone en jaque la credibilidad de la justicia federal en Rosario.

La diputada santafesina Leonela Catalini, quien desde hace tiempo reclama la suspensión y destitución de Bailaque en el Consejo de la Magistratura, calificó el caso como "vergonzoso". En diálogo con Cadena 3, Catalini destacó que la confesión de Vaudagna —quien admitió haber recibido más de 30 coimas de figuras conocidas de la provincia— "abre un nuevo capítulo" en una trama que involucra a exfuncionarios, empresarios, dirigentes y jueces. "Es un avance, pero tiene que terminar con la condena y destitución de Bailaque", insistió, cuestionando la pasividad del Consejo de la Magistratura ante las crecientes pruebas de corrupción.

Catalini también recordó otro agravante: Bailaque compartía contador con un conocido "caponarco" de Santa Fe, a quien debía investigar, lo que ya había generado sospechas sobre su imparcialidad. Ahora, con las revelaciones de Vaudagna, las acusaciones contra el juez se multiplican.

¿Y los cómplices? Una investigación en veremos

Aunque Vaudagna aportó nombres de peso entre los beneficiarios de sus favores —incluyendo a la empresa Vicentín, medios de comunicación y sindicatos—, persiste la incertidumbre sobre hasta dónde llegará la investigación.

El exfuncionario reveló cómo manipulaba inspecciones para favorecer a unos y perjudicar a otros, como en el caso de un empresario que pidió "tumbar" a un competidor con inspecciones fiscales dirigidas. Sin embargo, la magnitud de los involucrados genera dudas sobre si la justicia avanzará más allá de Vaudagna, sus socios en la AFIP y Bailaque, o si el caso se cerrará con ellos como chivos expiatorios.

Informe de Matías Arrieta.