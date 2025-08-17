En vivo

Sociedad

Agustín Pellegrini encabezará la lista La Libertad Avanza en Santa Fe

El dirigente libertario será primer candidato de la fuerza oficialista, acompañado por referentes jóvenes y dirigentes provinciales.

17/08/2025 | 17:40Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El candidato de La Libertad Avanza Agustín Pellegrini junto a Karina Milei

El vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe, Agustín Pellegrini, fue confirmado como primer candidato a diputado nacional por la fuerza oficialista en la provincia. La lista fue presentada este domingo y cuenta con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del presidente Javier Milei.

Pellegrini estará acompañado por Yamile Tomassoni en el segundo lugar y Juan Pablo Montenegro en el tercero. Completan los primeros puestos Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

El anuncio fue celebrado por dirigentes libertarios en Santa Fe, quienes remarcaron que la conformación de la nómina busca consolidar el armado provincial de La Libertad Avanza con perfiles jóvenes y presencia territorial.

Con esta definición, la fuerza oficialista nacional comienza a ordenar sus candidaturas en la provincia, de cara a las elecciones legislativas en las que se renovarán bancas de la Cámara de Diputados de la Nación.

