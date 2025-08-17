River busca ser líder ante Godoy Cruz en una nueva jornada del Clausura
River puede ser el único líder del Grupo B si le gana a Godoy Cruz en el Estadio Monumental. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.
17/08/2025 | 18:19Redacción Cadena 3
FOTO: River vs. Godoy Cruz.
El encuentro entre River Plate y Godoy Cruz se lleva a cabo en el Estadio Monumental como parte de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Este partido es crucial para River, que podría posicionarse como único líder del Grupo B si logra una victoria.
El árbitro designado para el partido es Sebastian Zunino, mientras que el VAR estará a cargo de Ariel Penel.
En los minutos previos al comienzo, se ha publicado la alineación de River, lo cual alimenta la expectativa entre los aficionados que ya se han hecho presentes en el estadio. La cobertura en vivo de este encuentro busca brindar información actualizada minuto a minuto a los hinchas.
Lectura rápida
¿Qué partido se está jugando?
River Plate se enfrenta a Godoy Cruz en el Torneo Clausura 2025.
¿Quién arbitrará el encuentro?
El árbitro del partido es Sebastian Zunino.
¿Dónde se lleva a cabo el partido?
El encuentro se desarrolla en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
¿Por qué es importante este partido?
Una victoria posicionaría a River como el único líder del Grupo B.
¿Cuál es la fecha del partido?
El partido se juega el 17 de agosto de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]