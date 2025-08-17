River busca ser líder ante Godoy Cruz en una nueva jornada del Clausura

El encuentro entre River Plate y Godoy Cruz se lleva a cabo en el Estadio Monumental como parte de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Este partido es crucial para River, que podría posicionarse como único líder del Grupo B si logra una victoria.

El árbitro designado para el partido es Sebastian Zunino, mientras que el VAR estará a cargo de Ariel Penel.

En los minutos previos al comienzo, se ha publicado la alineación de River, lo cual alimenta la expectativa entre los aficionados que ya se han hecho presentes en el estadio. La cobertura en vivo de este encuentro busca brindar información actualizada minuto a minuto a los hinchas.