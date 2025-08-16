El restaurante que se convirtió en "la casa de los cordobeses" en Bariloche
Gabriel Arch llegó a la ciudad rionegrina en 1982 a hacer una temporada y no se fue más. En diálogo con Cadena 3, habló de su experiencia en su local de comidas, que atiende con su familia.
16/08/2025 | 12:42Redacción Cadena 3
FOTO: El restaurante que se convirtió en "la casa de los cordobeses" en Bariloche.
-
Audio. El restaurante que se convirtió en "la casa de los cordobeses" en Bariloche
Una mañana para todos
Gabriel Arch es un cordobés de 75 años que tiene un reconocido local gastronómico en Bariloche, y en diálogo con Cadena 3, compartió su experiencia tras más de 20 años en el rubro.
"Vine a hacer una temporada en diciembre de 1982, por tres meses, y todavía sigo acá", comentó. Y señaló que si bien su restaurante, que atiende con su familia, se llena de gente, el turismo no pasa por su mejor momento.
Arch comentó sobre las opciones gastronómicas que ofrece, como pasta, ojo de bife y empanadas. Respecto al turismo, dijo que está "quieto" debido a la falta de nieve, un factor crucial para la atracción de visitantes.
/Inicio Código Embebido/
Innovar en la cocina. Una chef convirtió algas invasoras en gastronomía sustentable
Desde Camarones, Chubut, Carola Puracchio impulsa un proyecto eco-gastronómico que pone a la Patagonia en el mapa culinario nacional.
/Fin Código Embebido/
El dueño se siente orgulloso de recibir a cordobeses en su restaurante. "Esta es un poco la casa de los cordobeses", sostuvo, destacando su conexión con Córdoba. En ese sentido, dijo que cada año visita la provincia dos o tres veces y asegura que la tradición familiar y cultural se mantiene firme.
"Turco" Genesir con Gabriel Arch, dueño del restorán.
Con una vida dedicada a la gastronomía, Gabriel Arch se mantiene firme en su compromiso con la cocina y la comunidad.
Informe de Fernando Genesir.