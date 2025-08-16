FOTO: El restaurante que se convirtió en "la casa de los cordobeses" en Bariloche.

Gabriel Arch es un cordobés de 75 años que tiene un reconocido local gastronómico en Bariloche, y en diálogo con Cadena 3, compartió su experiencia tras más de 20 años en el rubro.

"Vine a hacer una temporada en diciembre de 1982, por tres meses, y todavía sigo acá", comentó. Y señaló que si bien su restaurante, que atiende con su familia, se llena de gente, el turismo no pasa por su mejor momento.

Arch comentó sobre las opciones gastronómicas que ofrece, como pasta, ojo de bife y empanadas. Respecto al turismo, dijo que está "quieto" debido a la falta de nieve, un factor crucial para la atracción de visitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dueño se siente orgulloso de recibir a cordobeses en su restaurante. "Esta es un poco la casa de los cordobeses", sostuvo, destacando su conexión con Córdoba. En ese sentido, dijo que cada año visita la provincia dos o tres veces y asegura que la tradición familiar y cultural se mantiene firme.



"Turco" Genesir con Gabriel Arch, dueño del restorán.

Con una vida dedicada a la gastronomía, Gabriel Arch se mantiene firme en su compromiso con la cocina y la comunidad.

Informe de Fernando Genesir.