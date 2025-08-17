Rating: los destacados del sábado y el rendimiento de Superagente 86

FOTO: El 86 y la 99 volvieron a la pantalla de América.

Pasapalabra fue lo más visto del sábado, con 4.9 puntos, seguido por La Noche de Mirtha Legrand con 4.6. El Top 5 del día lo completaron el cine de El Trece y la otra emisión de Pasapalabra.

En Canal 9, Argentina x Argentinos midió 1.2 puntos, alcanzando sus números más altos desde que empezó el año y volviéndose el segundo programa más visto de su canal.

No todas fueron buenas en el canal de aire del Grupo Clarín, Policías en Acción, a la medianoche, promedió 2.2 puntos, dos décimas por debajo del programa de la semana anterior.

América trajo de vuelta al aire la serie cómica Superagente 86 y su primer emisión midió 0.6 puntos.