Rating: los destacados del sábado y el rendimiento de Superagente 86
Estas fueron las marcas más importantes del día en la televisión de aire.
17/08/2025 | 11:17Redacción Cadena 3
FOTO: El 86 y la 99 volvieron a la pantalla de América.
Pasapalabra fue lo más visto del sábado, con 4.9 puntos, seguido por La Noche de Mirtha Legrand con 4.6. El Top 5 del día lo completaron el cine de El Trece y la otra emisión de Pasapalabra.
En Canal 9, Argentina x Argentinos midió 1.2 puntos, alcanzando sus números más altos desde que empezó el año y volviéndose el segundo programa más visto de su canal.
No todas fueron buenas en el canal de aire del Grupo Clarín, Policías en Acción, a la medianoche, promedió 2.2 puntos, dos décimas por debajo del programa de la semana anterior.
América trajo de vuelta al aire la serie cómica Superagente 86 y su primer emisión midió 0.6 puntos.
Lectura rápida
¿Qué programa tuvo el mejor rating el sábado?
Pasapalabra fue el más visto, alcanzando 4.9 puntos.
¿Cuál fue el segundo programa más visto de Canal 9?
Argentina x Argentinos, que midió 1.2 puntos.
¿Cómo le fue a Policías en Acción?
Promedió 2.2 puntos, dos décimas menos que la semana anterior.
¿Qué serie se reemitió en América?
La serie cómica Superagente 86.
¿Cuál fue el rating de Superagente 86?
La serie tuvo un rating de 0.6 puntos en su primera emisión.
[Fuente: Noticias Argentinas]